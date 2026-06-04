Skandaliczny występ Biejat w TV Slava. "Przecież to zdrada jest"

Temat odebrania Zełenskiemu najważniejszego polskiego orderu został poruszony w trakcie rozmowy z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat na kanale Slawa TV. To ukraińskojęzyczny kanał informacyjno-publicystyczny i portal internetowy Telewizji Polskiej, działający w ramach Ośrodka Mediów dla Zagranicy.

W trakcie swojej wypowiedzi Biejat określiła ludobójstwo na Wołyniu jako "ataki na ludność cywilną w Polsce na Wołyniu". Polityk dodała, że prezydent Zełenski popełnił "dyplomatyczny błąd" honorując żołnierzy UPA, ponieważ "wiadomo było, że taki ruch wywoła reakcję" Polski.

Pomysł odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego określiła jako "niezbyt mądrą i nieprzemyślaną decyzję". – Nie powinno się reagować emocjonalnie i słuchać podszeptów tych, którzy dzisiaj chcą działać na szkodę obu krajów. Trzeba zachowywać się odpowiedzialnie i dążyć do tego, żeby te relacje naprawiać – mówiła.

Polityk rozprawiała również o pobiciu ukraińskiego chłopca w Warszawie. Biejat zapewniała, że bardzo potępia takie przejawy przemocy.

Berkowicz: Gdzie jest prokuratura?

Jej wystąpienie ostro skrytykował Konrad Berkowicz. "Magdalena Biejat (Wicemarszałek Senatu RP) pojechała do ukraińskiej telewizji i tam zaatakowała prezydenta Nawrockiego. Przy okazji bagatelizowała Rzeź Wołyńską, określając ludobójstwo na Polakach jako „ataki na ludność cywilną”. Przecież to zdrada jest. Gdzie jest prokuratura?" – napisał poseł Konfederacji.

"To już nie jest zwykłe polityczne nieporozumienie – to jawna pogarda dla polskiej pamięci historycznej. Biejat w ukraińskiej telewizji nazwała rzeź wołyńską jedynie „atakami na ludność cywilną”, a decyzję Nawrockiego o odebraniu orderu Zełenskiemu określiła jako „niezbyt mądrą i nieprzemyślaną”. Naprawdę mam dość tej antypolskiej narracji. Kto nie potrafi stanąć po stronie Polski, nie powinien udawać, że mówi w imieniu Polaków. Zrzeknij się obywatelstwa i do widzenia!" – dodaje polityk Konfederacji Paweł Usiądek.

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