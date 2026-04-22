Koniec sporu Węgier z Ukrainą? Przełom w sprawie rosyjskiej ropy

Agencja AFP poinformowała, że o godz. 12:35 (godz. 11:35 w Polsce) rozpoczęty został tranzyt ropy na odcinku ropociągu w Ukrainie.

Z kolei węgierska spółka MOL przekazała, że ukraiński operator gazociągu "Przyjaźń" – Ukrtransnafta – poinformował, że zaczął otrzymywać z Białorusi ropę tym rurociągiem w południe.

We wtorek Wołodymyr Zełenski poinformował we wpisie na platformie X, że "zgodnie z uzgodnieniami z Unią Europejską, Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego »Przyjaźń«, uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działanie".

"Chociaż nikt obecnie nie może zagwarantować, że Rosja nie powtórzy ataków na tę infrastrukturę, nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu rurociągów i sprzętu" – dodał.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że "łączymy to z odblokowaniem europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, który został już zatwierdzony przez Radę Europejską".

"Ponadto musimy kontynuować systematyczną presję sankcyjną na Rosję i pracować nad dalszym dywersyfikowaniem dostaw energii do Europy. Europa musi być niezależna od tych, którzy dążą do jej zniszczenia lub osłabienia. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" – dodał.

Magyar wezwał Zełenskiego do ponownego otwarcia rurociągu "Przyjaźń"

W poniedziałek przyszły premier Węgier Peter Magyar powiedział, że jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg "Przyjaźń" jest gotowy do transportu ropy, Ukraińcy powinni go "uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą". – Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę zgodnie z umowami – podkreślił. Lider partii Tisza zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera Węgier, wycofa blokadę nałożoną przez Viktora Orbana na unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Spór Węgier i Słowacji z Ukrainą

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Kijów – zakrojonych na szeroką skalę ataków Federacji Rosyjskiej na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Rurociąg "Przyjaźń" jest kluczowym szlakiem transportowym dla dostaw ropy do Europy Środkowej, w tym na Węgry i Słowację. Wstrzymanie przepływu zmusiło Węgry i Słowację do korzystania z rezerw oraz wywołało ostry spór z Ukrainą. Budapeszt zablokował przyjęcie unijnej pożyczki dla Kijowa oraz 20. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

W środę państwa członkowskie UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji.

Czytaj też:

90 mld euro dla Ukrainy. Zapadła jednomyślna decyzja państw UECzytaj też:

Ta sprawa ostro podzieliła Węgry i Ukrainę. Magyar wzywa Zełenskiego