Odszkodowania za niepożądane skutki szczepień przeciw COVID-19. Sąd Najwyższy wydał wyrok

Postępowanie przed Sądem Najwyższym było następstwem skargi mężczyzny, który po szczepieniu przeciw COVID-19 zachorował na chorobę autoimmunologiczną i został przykuty do łóżka – podaje "Nasz Dziennik".

Ministerstwo zdrowia odmówiło mu wypłaty odszkodowania, a decyzję tę podtrzymały sądy niższych instancji. Sąd Najwyższy uchylił jednak wcześniejsze rozstrzygnięcia i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sąd wskazał, że przy ocenie wniosków należy brać pod uwagę nie tylko przypadki trwałego i całkowitego uszczerbku na zdrowiu, ale również sytuacje, w których skutki zdrowotne istotnie wpływają na codzienne funkcjonowanie poszkodowanych.

Czechy: Niepożądane skutki szczepień przeciw COVID-19. 167 wniosków o odszkodowanie

Z danych czeskiego resortu zdrowia wynika, że od uruchomienia mechanizmu rekompensat wpłynęło 167 wniosków o odszkodowanie związanych z niepożądanymi odczynami po szczepieniach przeciw COVID-19.

Najwięcej zgłoszeń złożono w 2022 r. Do tej pory ministerstwo nie przyznało jednak żadnej rekompensaty.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Czechach rozpoczęły się pod koniec 2020 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwo może ponosić odpowiedzialność za szkody zdrowotne pozostające w związku przyczynowym ze szczepieniem, jednak w praktyce uzyskanie odszkodowania okazało się dotychczas niemożliwe.

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