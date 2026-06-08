Odszkodowania za niepożądane skutki szczepień przeciw COVID-19. Sąd Najwyższy wydał wyrok
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Odszkodowania za niepożądane skutki szczepień przeciw COVID-19. Sąd Najwyższy wydał wyrok

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Szczepienie przeciw COVID-19, zdjęcie ilustracyjne
Szczepienie przeciw COVID-19, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Flickr / Marco Verch Professional Photographer / CC BY 2.0
Czeski Sąd Najwyższy uznał, że prawo do odszkodowania za niepożądane skutki szczepień przeciw COVID-19 nie może być ograniczane wyłącznie do najcięższych przypadków. Orzeczenie może mieć znaczenie dla osób, którym wcześniej odmówiono rekompensat.

Postępowanie przed Sądem Najwyższym było następstwem skargi mężczyzny, który po szczepieniu przeciw COVID-19 zachorował na chorobę autoimmunologiczną i został przykuty do łóżka – podaje "Nasz Dziennik".

Ministerstwo zdrowia odmówiło mu wypłaty odszkodowania, a decyzję tę podtrzymały sądy niższych instancji. Sąd Najwyższy uchylił jednak wcześniejsze rozstrzygnięcia i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sąd wskazał, że przy ocenie wniosków należy brać pod uwagę nie tylko przypadki trwałego i całkowitego uszczerbku na zdrowiu, ale również sytuacje, w których skutki zdrowotne istotnie wpływają na codzienne funkcjonowanie poszkodowanych.

Czechy: Niepożądane skutki szczepień przeciw COVID-19. 167 wniosków o odszkodowanie

Z danych czeskiego resortu zdrowia wynika, że od uruchomienia mechanizmu rekompensat wpłynęło 167 wniosków o odszkodowanie związanych z niepożądanymi odczynami po szczepieniach przeciw COVID-19.

Najwięcej zgłoszeń złożono w 2022 r. Do tej pory ministerstwo nie przyznało jednak żadnej rekompensaty.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Czechach rozpoczęły się pod koniec 2020 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami państwo może ponosić odpowiedzialność za szkody zdrowotne pozostające w związku przyczynowym ze szczepieniem, jednak w praktyce uzyskanie odszkodowania okazało się dotychczas niemożliwe.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Nasz Dziennik
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