Incydent w Tarnawie-Kolonii. Jest reakcja szefa NATO

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w okolicach Tarnawy-Kolonii w województwie lubelskim. Na polu, około dwóch kilometrów od zabudowań, odnaleziono krater o średnicy około 10 metrów oraz fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który później uznano za rosyjską rakietę Ch-101.

Premier Donald Tusk rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o ustaleniach powziętych z szefem polskiego rządu.

"Omówiłem z @donaldtusk naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Polska i #NATO aktywowały swoje obrony powietrzne i lądowe. Stoimy w solidarności z Polską i będziemy kontynuować wzmacnianie naszej gotowości do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym atakami rakietowymi" – napisał Rutte.

Szef NATO wskazał, że incydent "to kolejny lekkomyślny akt ze strony Rosji i niebezpieczna konsekwencja jej wojny przeciwko Ukrainie". Rutte potępił nocny rosyjski atak na ukraińskie miasta i zapewnił, że Sojusz będzie nadal dostarczał Kijowowi "niezbędne wsparcie".

Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną NATO

Rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE), pułkownik Martin O'Donnell, poinformował, że incydent był związany z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. – W odpowiedzi na rosyjski pocisk rakietowy nieznanego obecnie typu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną, a następnie rozbił się na terytorium Polski – jeden z wielu pocisków wystrzelonych przez Rosję w kierunku Ukrainy w nocy – NATO i Polska uruchomiły obronę powietrzną i naziemną – przekazał.

Jak dodał, Sojusz pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami. – NATO pozostaje w bliskim kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie generał Alexus G. Grynkiewich rozmawiał dziś rano z szefem polskiej obrony, generałem Wiesławem Kukułą, na temat reakcji NATO i Polski na incydent, który nadal jest przedmiotem dochodzenia – poinformował O'Donnell.

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