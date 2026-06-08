Zmieni się sytuacja Ziobry i Romanowskiego? Nowy ruch Budapesztu

Władze Węgier rozpoczęły procedurę weryfikacji statusów uchodźcy nadanych obywatelom Unii Europejskiej z powodów politycznych. Może to zmienić sytuację Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Z komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier wynika, że osoby objęte taką ochroną zostały wezwane do osobistego stawienia się przed właściwym urzędem. Podkreślono, że procedura została uruchomiona w maju, a węgierski urząd ds. azylu prowadzi obecnie ponowną ocenę wydanych wcześniej decyzji.

Prawnik: Władze wzięły się na poważnie

Ten ruch władz w Budapeszcie skomentował w rozmowie z "Faktem" mec. Piotr Milik. — Wygląda na to, że Węgry, zgodnie z zapowiedzią premiera, na poważnie wzięły się za weryfikację statusu uchodźcy nadanego Ziobrze i Romanowskiemu — mówi prawnik. Dodaje, że rozpoczęta procedura może mieć istotne konsekwencje dla obu polityków.

– Wezwano zainteresowanych do osobistego stawiennictwa, co, jak się domyślamy, w przypadku obu naszych polityków się nie wydarzy. Ich nieobecność i brak z ich strony przedstawienia stanowiska z pewnością ułatwi węgierskiej administracji uchylenie ochrony azylowej przyznanej polskim politykom przez rząd Viktora Orbana – ocenia mec. Piotr Milik. Prawnik zwraca uwagę, że ewentualne postanowienie o cofnięciu ochrony może stosunkowo szybko nabrać mocy prawnej. – Ma szansę szybciej się uprawomocnić wobec nieobecności obu zainteresowanych na Węgrzech i wobec braku reakcji z ich strony – mówi.

Według rozmówcy "Faktu", szczególnie skomplikowana może okazać się sytuacja Marcina Romanowskiego: – Jest w o tyle gorszym położeniu, ponieważ nie uzyskał schronienia w USA, tak jak minister Ziobro. W związku z tym trudno stwierdzić, gdzie w ogóle się znajduje i przewidzieć, jakie kroki podejmie. Jeżeli zdecyduje się poszukiwać schronienia na przykład w Serbii, wszystko będzie zależało od politycznej woli współpracy władz serbskich z polskimi. Jeżeli władze węgierskie uchylą mu status uchodźcy, to Serbia będzie miała otwartą drogę do wydania Romanowskiego Polsce.

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