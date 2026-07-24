"Macie odwagę przeprosić?" Matka Zbigniewa Ziobry zwróciła się do dziennikarzy TVN i Onetu

W oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych przez Zbigniewa Ziobro, zwróciła się bezpośrednio do dziennikarzy Janusza Schwertnera, Andrzeja Stankiewicza i Marty Gordziewicz oraz do władz TVN i wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska.

"Szkalowali przez lata mnie i moją Rodzinę"

Kornicka-Ziobro podkreśliła, że przez 20 lat walczyła o wyjaśnienie okoliczności śmierci męża. "Poświęciłam 20 lat na walkę o tę prawdę, aby nikt inny nie przeżywał takiej tragedii, jaka stała się udziałem moim i mojej Rodziny. Aby żaden lekarz, wykonując swój zawód, nie lekceważył obowiązków i podchodził z najwyższą troską do każdego pacjenta" – napisała. "Chciałabym, aby wnioski wyciągnęli także dziennikarze, którzy w sprawie, którą miał dopiero rozstrzygnąć sąd, rozstrzygali przed nim. Szkalowali przez lata mnie i moją Rodzinę" – czytamy w apelu.

W dalszej części wymieniła Janusza Schwertnera i Andrzeja Stankiewicza, związanych wówczas z Onetem, oraz Martę Gordziewicz z TVN24. "W licznych materiałach przedstawiali sprawę śmierci mojego Męża w sposób, który w mojej ocenie przeczy bezstronnemu dziennikarstwu. Nie wiem, ile zawodowych korzyści przyniosły autorom te publikacje. Wiem natomiast, ile cierpienia przyniosły mnie" – napisała. Dodała również, że dziennikarze "zamiast weryfikować informacje, przyjmowali i lansowali przez lata sprzeczne z faktami tezy", pomijali istotne dowody i opinie zagranicznych ekspertów oraz przedstawiali ją jako osobę kierującą się zemstą.

Pytania do dziennikarzy i Ringier Axel Springer Polska

Po wyroku Kornicka-Ziobro zwróciła się do wskazanych dziennikarzy z pytaniem: "Czy Janusz Schwertner, Andrzej Stankiewicz i Marta Gordziewicz będą mieli odwagę skonfrontować własne tezy z ustaleniami sądu, wskazać zawarte w swoich materiałach nieprawdy, manipulacje i przeinaczenia oraz za nie przeprosić?"

Drugie pytanie skierowała do wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska. "Czy wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska, właściciel Onetu, przedstawi swoim czytelnikom w swoich mediach pełną i rzetelną informację o wyroku oraz jego znaczeniu, nagłaśniając ją tak szeroko, jak szeroko rozpowszechniało kłamliwą narrację o zemście i prześladowaniu niewinnego lekarza?"

Osobne pytania Kornicka-Ziobro skierowała do władz TVN. Zapytała, czy stacja ponownie udostępni reportaż programu "Superwizjer" pt. "Krysiu, ja umieram", autorstwa Wojciecha Szumowskiego z 2011 r., który, jak napisała, przedstawiał medyczny wymiar sprawy i błędy popełnione podczas leczenia Jerzego Ziobry. Pyta również, dlaczego materiał został usunięty z internetowego archiwum stacji.

Prawomocny wyrok po blisko 20 latach

Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w czwartek wyrok uniewinniający wobec trzech lekarzy leczących ojca Zbigniewa Ziobry: prof. Jacka D., Katarzyny S. i Andrzeja K. Jednocześnie uchylił wyrok uniewinniający wobec prof. Dariusza Dudka. W uzasadnieniu wskazał, że lekarz błędnie ocenił objawy i podjął decyzję o zastosowaniu angioplastyki, podczas gdy właściwą metodą leczenia miała być operacja kardiochirurgiczna. Sąd uznał, że naraził pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Postępowanie wobec Dariusza Dudka zostało jednak umorzone z powodu przedawnienia karalności zarzucanego czynu. Wyrok jest prawomocny.

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