Sprawa śmierci Jerzego Ziobry. Sąd wydał wyrok ws. lekarzy

Jerzy Ziobro, ojciec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, był leczony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od 22 czerwca 2006 r. Zmarł 2 lipca 2006 r. Postępowanie dotyczące odpowiedzialności lekarzy za jego śmierć było dwukrotnie umarzane.

W 2011 r. rodzina zmarłego wniosła subsydiarny akt oskarżenia. W 2017 r. sąd pierwszej instancji uniewinnił oskarżonych lekarzy, jednak od tego wyroku wniesiono apelację. Proces odwoławczy przed Sądem Okręgowym w Krakowie trwa od 2018 r. W czwartek zapadł wyrok.

Przypomnijmy, że w czerwcu ostateczną opinię biegłych ze Szwajcarii ujawniła "Rzeczpospolita". Według jej publikacji, biegli z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie uznali, że zastosowanie innej metody leczenia u Jerzego Ziobry mogło zwiększyć jego szanse na przeżycie.

Finał wieloletniej batalii sądowej

Sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji wobec trzech lekarzy: ówczesnego kierownika II Oddziału Kliniki Kardiologii i oddziału klinicznego szpitala prof. Jacka D., lekarki dyżurnej Katarzyny S. i ordynatora sali monitorowanej Andrzeja K.

Równocześnie wobec czwartego lekarza ówczesnego lekarz oddziału i wiceszefa Pracowni Hemodynamiki prof. UJ Dariusza D. sąd uchylił wyrok uniewinniający z sądu I instancji. Sąd wskazał, że – jego zdaniem – na lekarzu "ciążył obowiązek zapobiegania negatywnych skutków leczenia, a w następstwie błędnej oceny objawów podjął samodzielną decyzję o błędnym wyborze metody leczenia angioplastyki, podczas gdy metodą wskazaną była operacja kardiochirurgiczna".

Mimo to, sąd nie wydał wyroku skazującego, ale umorzył sprawę z powodu zbliżającego się terminu przedawnienia karalności zarzucanego czynu.

– Wyrok jest prawomocny. Dalszemu zaskarżeniu w trybie zwyczajnych środków zaskarżenia nie podlega. Kasacjom oczywiście podlega – przekazał sędzia.

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