Nerwy minister edukacji. Nie spodobała jej się koszulka Morawieckiego

Mateusz Morawiecki bez wątpienia jest centralną postacią ostatnich dni na polskiej scenie politycznej. Dla jednych w roli pozytywnej, dla innych raczej jako antybohater, ale komentarzy do jego politycznych aktywności nie brakuje. Mimo konfliktu politycznego z władzami PiS w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus, były szef rządu nie zmienił jednak swojego harmonogramu i bierze udział w zaplanowanych wcześniej wydarzeniach.

W piątek polityk wziął udział w "Letnim wieczorze dla kobiet". "Dzisiaj wraz z Marią Koc, Marzeną Machałek, Anną Kwiecień, Mirosławą Stachowiak-Różecką, Anną Cicholską i Anną Kaszubą miałem przyjemność gościć w Stowarzyszeniu Kobiety Wspierają Kobiety" – napisał w social mediach. Morawiecki zamieścił kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Minister edukacji: Typie! Ty wspierasz kobiety?

Jedno ze zdjęć opublikowanych przy tej okazji przez byłego premiera w social mediach wywołało nerwową reakcję minister kultury Barbary Nowackiej. Morawiecki jest na nim ubrany w koszulkę z napisem "wspieramy kobiety".

"Typie! Ty wspierasz kobiety? To za Twoich rządów policja tłumiła protesty o prawa kobiet pałkami i gazem. Na Twoje polecenie. Lepiej już siedź cicho z resztą PiSu. Lub dwóch PiSów" – napisała szefowa resortu edukacji z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka nie sprecyzowała, co dokładnie ma na myśli, pisząc o "tłumieniu protestów" "pałkami i gazem". Polityk nawiązała najprawdopodobniej do manifestacji organizacji takich jak "Strajk Kobiet", kiedy rzekomo miało dochodzić do nieprawidłowości ze strony funkcjonariuszy. Taką optykę prezentowali politycy KO i Lewicy. Rządzący wówczas PiS stał natomiast na stanowisku, że policja prawidłowo wykonywała swoje zadania w trackie protestów.

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