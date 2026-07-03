Rośnie presja na MEN. Tysiące podpisów za dymisją Nowackiej

Jak podaje gazeta, apel podpisały m.in. osoby związane z Fundacją "Rodzice Szkole". Sygnatariusze krytykują ograniczanie treści dotyczących historii i kultury narodowej oraz zmiany w podstawie programowej. Według nich działania Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzą do "wykorzenienia młodzieży z polskiej tradycji".

Cytowany przez "Nasz Dziennik" Wojciech Starzyński, założyciel i wieloletni prezes Fundacji "Rodzice Szkole", przekonuje, że zmiany w edukacji forsowane przez resort są "szkodliwe dla polskiej szkoły". – Dlatego dymisja minister Nowackiej jest konieczna, jeśli chcemy zatrzymać tę totalną destrukcję – wskazał.

Zmiany w edukacji wywołały protest. Tysiące podpisów przeciwko Nowackiej

Barbara Nowak, była małopolska kurator oświaty, zwraca uwagę, że wszystkie rozwiązania wdrażane przez szefową MEN całkowicie wspiera premier Donald Tusk. Jej zdaniem, na zmiany w polskiej edukacji będzie szansa dopiero po odsunięciu od władzy obecnej koalicji rządzącej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dotychczas nie odniosło się publicznie do informacji o liczbie podpisów pod apelem o odwołanie Barbary Nowackiej ze stanowiska.

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