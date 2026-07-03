Zakaz smartfonów w podstawówkach. Sejm zdecydował

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, sześciu było przeciw, a czworo wstrzymało się od głosu.

Zakaz smartfonów w podstawówkach i przedszkolach

Projekt zakłada zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i przerw. Jedną z poprawek wprowadzono również taki zakaz w odniesieniu do przedszkoli.

Od zakazu przewidziane przewidzianych jest kilka wyjątków, przede wszystkim w sytuacji potrzeby korzystania ze smartfona ze względu na przyczynę związaną ze stanem zdrowia (np. monitorowanie stanu zdrowia). Projektodawcy przewidzieli też wyjątek wynikający z potrzeb procesu dydaktycznego – za zgodą nauczyciela, a także jeśli wystąpi taka konieczność z uwagi na potrzeby wynikające z bezpieczeństwa.

Jedna z poprawek zakłada, że jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie.

Od 1 września

Decyzja ma związek z narastającym problemem uzależnienia od smartfonów, który przybrał już charakter cywilizacyjny. Zakaz ma wejść w życie 1 września 2026 r., czyli od nowego roku szkolnego.

Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała na konferencji prasowej po radzie ministrów, że projekt stanowi odpowiedź na wyraźne prośby środowiska nauczycielskiego. W tym kontekście zwróciła uwagę, że w ponad połowie placówek podobne ograniczenia funkcjonują już na podstawie wewnętrznych regulaminów, jednak pedagodzy oczekiwali rozwiązań systemowych.