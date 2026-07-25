Szpieg w NATO? Wiemy, kim jest

Do zatrzymania obywatelki Kanady chińskiego pochodzenia doszło w piątek. Informację przekazano jednak dopiero w sobotę. Jak zaznaczono, kobieta jest podejrzana o "akt szpiegostwa na rzecz państwa trzeciego", a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Służby zwróciły uwagę na zachowanie kobiety

Do tej pory Kanadyjka pracowała w okolicach miejscowości Mons jako stażystka w kwaterze głównej sił NATO, powszechnie znanej pod nazwą Allied Powers Europe (SHAPE).

Zachowanie kobiety zwróciło uwagę służb bezpieczeństwa SHAPE, które zawiadomiły belgijski wywiad.

"Ponieważ szpiegostwo leży w gestii Prokuratury Federalnej, to właśnie jej natychmiast powierzono tę sprawę. Śledztwo przekazano następnie Federalnej Policji Sądowej (FGP) w Charleroi" – zaznaczono w komunikacie.

Portugalczyk przyłapany na gorącym uczynku

W lutym br. 23-letni obywatel Portugalii został przyłapany na gorącym uczynku, jak próbował przekazać pracownikom ambasady Federacji Rosyjskiej w Lizbonie poufne dane NATO.

Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdził portugalski wymiar sprawiedliwości.

W toku przeprowadzonych czynności udało się ustalić, że 23-latek planował sprzedać Rosjanom poufne dane NATO pochodzące z komputera i tabletu należących do oficera szwedzkiej marynarki wojennej.

Do transakcji ostatecznie nie doszło. Mężczyzna został przyłapany na gorącym uczynku.

Polak zatrzymany na Kos

Z kolei w marcu br. 58-letni Polak został zatrzymany na greckiej Krecie pod zarzutem szpiegostwa.

58-latek z polskim paszportem miał fotografować newralgiczne obiekty wojskowe w rejonie zatoki Suda, gdzie znajduje się jedna z najważniejszych baz marynarki wojennej Grecji oraz sił NATO.

Portal Kathimerini donosi, że Polak od około czterech miesięcy przebywał w Grecji, z czego ostatnie dwa spędził na Krecie. Poruszał się samochodem na polskich tablicach rejestracyjnych i mieszkał w przyczepie kempingowej. Jego aktywność wzbudziła podejrzenia lokalnych mieszkańców, którzy zauważyli, że fotografuje okolice bazy wojskowej. To właśnie zgłoszenie od zaniepokojonego obywatela uruchomiło lawinę działań służb.

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