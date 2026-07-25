Pomoc przy samobójstwie? Jasne stanowisko Kościoła

Jego zdaniem propozycja ta niesie poważne zagrożenia dla osób najbardziej bezbronnych oraz dla systemu opieki zdrowotnej.

Drugie czytanie projektu ustawy o dorosłych osobach nieuleczalnie chorych (koniec życia) zaplanowano w Izbie Gmin na 11 września. Arcybiskup Sherrington podkreślił, że jest to kwestia "życia i śmierci", a ponowne procedowanie – mimo wcześniejszych kontrowersji i nierozwiązanych problemów – jest "całkowicie nie do przyjęcia".

Stanowczy apel do wiernych

Hierarcha wezwał wiernych i wszystkich zatroskanych o ochronę życia do kontaktowania się z parlamentarzystami i apelowania o odrzucenie projektu już podczas drugiego czytania. Zwrócił uwagę, że wcześniejsze głosowania w Izbie Gmin oraz debata w Izbie Lordów ujawniły poważne wady proponowanych przepisów.

Według arcybiskupa ustawa jest błędna już u podstaw, ponieważ zmieniłaby zasadniczo rolę lekarzy, którzy mieliby pomagać pacjentom w zakończeniu życia. "Podważyłoby to zaufanie, będące fundamentem relacji między pacjentem a lekarzem" – zaznaczył.

Przedstawiciel episkopatu wskazał także na ryzyko wywierania presji na osoby starsze, chore i zależne od innych, aby zdecydowały się na wspomagane samobójstwo. Jego zdaniem proponowane zabezpieczenia przed przymusem, naciskami i nadużyciami są niewystarczające.

Co z wolnością sumienia pracowników medycznych?

Arcybiskup zwrócił również uwagę na brak dostatecznej ochrony wolności sumienia pracowników medycznych i opieki społecznej. Obawy te – jak podkreślił – podzielają także organizacje zawodowe, m.in. Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne oraz Królewskie Kolegium Psychiatrów.

W ocenie hierarchy projekt może negatywnie wpłynąć na rozwój opieki paliatywnej. Hospicja i placówki opiekuńcze mogłyby zostać zobowiązane do umożliwiania wspomaganego samobójstwa na swoim terenie, co – zdaniem biskupa – mogłoby zagrozić ich dalszemu funkcjonowaniu.

"Potrzebujemy dobrej opieki hospicyjnej i towarzyszenia ludziom u kresu życia, gdy przygotowujemy się do życia wiecznego" – podkreślił arcybiskup Sherrington. Przypomniał, że chrześcijańskim powołaniem jest ochrona życia, obecność przy cierpiących i łagodzenie ich bólu aż do naturalnej śmierci. "Ten projekt ustawy nie jest miłosiernym rozwiązaniem, za jakie uważają go jego zwolennicy" – dodał.

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