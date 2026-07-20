Watykan jest przeciw. Przecieki ws. wizyty papieża

Francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę wprowadzającą prawo do "wspomaganego umierania" dla dorosłych cierpiących na nieuleczalne choroby. Projekt, będący zwieńczeniem wieloletniej debaty etycznej i politycznej, został przyjęty 291 głosami za przy 241 przeciw.

Nowe przepisy przewidują, że osoba spełniająca ustawowe kryteria będzie mogła otrzymać śmiertelną substancję. Co do zasady pacjent poda ją sobie samodzielnie, natomiast jeśli stan zdrowia uniemożliwi wykonanie tej czynności, preparat będzie mógł zostać podany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Leon XIV powie Macronowi o eutanazji?

Jak podaje francuski dziennik "Le Figaro", w poniedziałek do Francji przybywa watykańska grupa pod przewodnictwem koordynatora podróży papieskich księdza prałata Jose Salasa Castanedy, która ma przygotować pielgrzymkę.

Gazeta podkreśla, że przyjęta ustawa "o końcu życia" wywołuje zaniepokojenie katolickich hierarchów. "Le Figaro" przewiduje, że papież Leon XIV podczas swojej pielgrzymki będzie "powtarzał głośno i wyraźnie" katolicki przekaz o obronie życia "od poczęcia do naturalnej śmierci".

Dziennik podkreśla, że "eutanazja nie jest jedynym tematem podróży" papieskiej, ale wspomniany temat pojawi się "w sposób naturalny", również podczas papieskiej rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem.

"Leon XIV niechybnie powróci do tej ustawy, patrząc w oczy politykom francuskim tak, jak umie to robić, z dyplomacją, ale bez ustępstw" – wskazuje "Le Figaro".

Jak przekazał gazecie jeden z francuskich biskupów, Leon XIV zaprezentuje w tej sprawie "stanowcze" stanowisko, szczególnie podczas swojej wizyty w sanktuarium w Lourdes.

Zaskakujący ruch premiera Francji

We wtorek, 14 lipca, kancelaria premiera Francji Sébastiena Lecornu ogłosiła, że skieruje projekt ustawy ustanawiającej "prawo do wspomaganej śmierci" do Rady Konstytucyjnej.

Decyzja wstrzymuje promulgację ustawy do czasu, aż Rada Konstytucyjna – odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego – orzeknie o jej zgodności z konstytucją.

To kluczowy krok, który może doprowadzić do krytyki niektórych przepisów, jeśli Rada uzna je za naruszające fundamentalne zasady francuskiego prawa.

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