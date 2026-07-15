Francja: Episkopat krytykuje legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa

Zdaniem biskupów decyzja Zgromadzenia Narodowego stanowi przełom w historii Francji i oznacza odejście od dotychczasowej tradycji opieki nad osobami ciężko chorymi i umierającymi.

Hierarchowie podkreślili, że przez ostatnie cztery lata aktywnie uczestniczyli w debacie publicznej dotyczącej końca życia, przedstawiając argumenty oparte na doświadczeniu Kościoła w towarzyszeniu chorym i ich rodzinom. Ich zdaniem dyskusja nie spełniła zapowiedzi spokojnej i merytorycznej debaty, a istotny wpływ na jej przebieg miały względy polityczne, ideologiczne i ekonomiczne.

Episkopat Francji krytykuje legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa

W oświadczeniu biskupi wyrazili obawy, że nowe przepisy mogą wpłynąć na zmianę społecznego postrzegania starości, niepełnosprawności, choroby i ludzkiej bezbronności oraz osłabić zaufanie między pacjentami, ich rodzinami a pracownikami służby zdrowia. Zwrócili również uwagę na ryzyko wywierania pośredniej presji na osoby starsze i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz wskazali, że doświadczenia innych państw pokazują tendencję do stopniowego rozszerzania kryteriów dostępu do eutanazji i wspomaganego samobójstwa.

Konferencja Biskupów Francji zaapelowała o dalszy rozwój opieki paliatywnej oraz nowy impuls do zaangażowania rodzin, personelu medycznego, wolontariuszy, opiekunów i kapelanów w towarzyszenie osobom u kresu życia. Wyraziła również wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia i opiekunom osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Hierarchowie zapowiedzieli monitorowanie postępowań przed Radą Konstytucyjną oraz działań organizacji społecznych mających na celu ochronę zasad etycznych w placówkach opieki nad osobami u kresu życia. Zachęcili także katolickie instytucje medyczne do pozostania wiernymi zasadzie poszanowania godności każdego człowieka i niestosowania eutanazji ani wspomaganego samobójstwa.

Oświadczenie podpisali: kard. Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii i przewodniczący Konferencji Biskupów Francji, abp Vincent Jordy, arcybiskup Tours i wiceprzewodniczący Konferencji, oraz bp Benoît Bertrand, biskup Pontoise i wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Francji.

Czytaj też:

Rewolucja antyfrancuska