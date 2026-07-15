Rewolucja antyfrancuska
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Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Rewolucja antyfrancuska

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Grobowiec pana de Bonchampsa
Grobowiec pana de Bonchampsa Źródło: Wikipedia / Jean-Pierre Dalbéra z Paryża, Francja, CC BY 2.0
W tym roku w Saint-Brieuc, niewielkiej nadmorskiej miejscowości na zachodzie Francji, gdzie właśnie jestem, tradycyjnego pokazu ogni sztucznych 14 lipca nie było.

Nie dlatego jednak, żeby obawiano się, że przestraszą się zwierzątka – to akurat nigdy Francuzom nie przeszkadzało w pokazach fajerwerków w ich narodowe święto. Jako przyczynę podano zagrożenie pożarowe. A może przy okazji chodzi też o jakieś oszczędności.

Czy jednak w ogóle jest co świętować? Saint-Brieuc to północ Bretanii, która została po 1793 r. ogarnięta działaniami kontrrewolucyjnymi, którym początek dało powstanie wandejskie. To właśnie w Bretanii działali szuani, byli przemytnicy, ideowo spokrewnieni z wandejskimi powstańcami, ale działali bardziej na południu. Samo Saint-Brieuc nigdy nie zostało przez nich zdobyte – przeciwnie, przez cały okres wojen wandejskich i aktywności szuańskiej było centrum administracyjnym republikanów.

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