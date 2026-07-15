Rewolucja antyfrancuska

Nie dlatego jednak, żeby obawiano się, że przestraszą się zwierzątka – to akurat nigdy Francuzom nie przeszkadzało w pokazach fajerwerków w ich narodowe święto. Jako przyczynę podano zagrożenie pożarowe. A może przy okazji chodzi też o jakieś oszczędności.

Czy jednak w ogóle jest co świętować? Saint-Brieuc to północ Bretanii, która została po 1793 r. ogarnięta działaniami kontrrewolucyjnymi, którym początek dało powstanie wandejskie. To właśnie w Bretanii działali szuani, byli przemytnicy, ideowo spokrewnieni z wandejskimi powstańcami, ale działali bardziej na południu. Samo Saint-Brieuc nigdy nie zostało przez nich zdobyte – przeciwnie, przez cały okres wojen wandejskich i aktywności szuańskiej było centrum administracyjnym republikanów.