ABW zatrzymała agentów białoruskiego wywiadu. Wśród nich Polak

Jak wynika z ustaleń śledczych, obaj mieli działać na zlecenie białoruskich służb. Do zatrzymań doszło 25 czerwca w Warszawie.

Nagrywali wydarzenia białoruskiej mniejszości

Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymani wykonywali odpłatne zadania zlecane przez obcy wywiad. Ich działalność polegała m.in. na fotografowaniu i nagrywaniu wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w stolicy. Zebrane materiały miały być następnie przekazywane za granicę.

Jak podała ABW, dokumentacja fotograficzna i nagrania wideo były później wykorzystywane w działaniach propagandowych reżimu Aleksandra Łukaszenki. – To kolejna odsłona sprawy, która pokazuje, że obce służby próbują wykorzystywać nawet legalne wydarzenia społeczne i obywatelskie do realizacji własnych interesów – przekazała Agencja w oficjalnym komunikacie.

ABW: Chodziło nie tylko o zbieranie informacji

Według służb celem takich działań nie było wyłącznie pozyskiwanie informacji. Jak podkreśla ABW, chodziło również o wywieranie presji na środowiska emigracyjne, ich zastraszanie oraz wzmacnianie propagandowego przekazu państw wrogich Polsce.

Szczegóły zatrzymań ujawnił też Jacek Dobrzyński. We wpisie na platformie X poinformował, że zatrzymani to 19-letni Białorusin i 44-letni Polak. "Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia" – napisał. Dodał, że "zebrane materiały – przekazywane za wschodnią granicę – były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę".

Areszt dla Białorusina, dozór dla Polaka

Wobec obywatela Białorusi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Decyzja zapadła po analizie materiału dowodowego zgromadzonego przez Delegaturę ABW w Rzeszowie. W przypadku obywatela Polski prokurator zastosował środki wolnościowe. To zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu oraz dozór policji.

Sprawę prowadzi Delegatura ABW w Rzeszowie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

To kolejne zatrzymania w tym śledztwie. Jak przypomina ABW, w listopadzie ubiegłego roku w tej samej sprawie zatrzymano troje obywateli Białorusi oraz dwoje obywateli Ukrainy. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w działalności obcego wywiadu. Śledczy podkreślają, że postępowanie wciąż trwa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

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