Egzekucja w Białej Podlaskiej. Są pierwsze zatrzymania po śmierci krytyka Putina

Jak ustalił reporter RMF FM, dwie z nich nadal pozostają do dyspozycji śledczych, jedna została zwolniona. Policja wciąż nie zatrzymała osoby podejrzewanej o dokonanie zabójstwa.

Strzały w centrum miasta

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca, przed godz. 10 na ul. Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ul. Terebelską. Według wstępnych ustaleń policji nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mężczyzna zginął na miejscu mimo podjętej reanimacji.

Ofiarą był Siemion Skrepetski, 44-letni obywatel Rosji, który od pewnego czasu mieszkał z rodziną w Białej Podlaskiej. Był artystą i aktywistą znanym z krytyki Władimira Putina. Według nieoficjalnych ustaleń sposób działania sprawcy wskazuje na zaplanowane zabójstwo. – To wyglądało jak egzekucja. Kilka strzałów z bliskiej odległości i jeden "na dobicie" – powiedział Onetowi jeden z funkcjonariuszy znających okoliczności sprawy.

Obława trwa

W ramach śledztwa policja zatrzymała trzy osoby, które mogły mieć związek z zabójstwem. Jak podaje RMF FM, jedną z nich jest mężczyzna zajmujący się przewozem osób. Śledczy nie ujawniają, jaka mogła być jego rola.

Do poszukiwań sprawcy skierowano funkcjonariuszy pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawiono posterunki blokadowe, prowadzone są kontrole pojazdów i przeszukania terenu. – Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo – przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Sprawą równolegle z policją zajmuje się także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledczy badają kilka wersji wydarzeń. Pod uwagę brane są zarówno motywy kryminalne, jak i możliwy udział obcych służb.

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