Zwłoki kobiety w torbie na zakupy. Wstrząsające odkrycie na warszawskiej Ochocie

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety. Do zbrodni doszło na warszawskiej Ochocie.

"Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu" – poinformowała stołeczna policja.

"Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj [tj. w poniedziałek, 3 sierpnia – przy. red.] zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem" – dodano. I podkreślono, że zarówno ofiara, jak i zatrzymany to Polacy.

Więcej szczegółów w sprawie zdradziła rozgłośnia RMF FM. Jak przekazano, ciało znaleziono podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do lokalu, o którą zwróciła się jedna z mieszkanek. Na miejscu mundurowi znaleźli dużą torbę na zakupy, a w niej zwłoki znajdujące się w zaawansowanym stadium rozkładu. 32-latek przyznał się do winy.

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