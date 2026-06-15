Znany krytyk Putina zastrzelony w Białej Podlaskiej. "To wyglądało jak egzekucja"

O tym, że to Siemion Skrepetski został zastrzelony w Białej Podlaskiej poinformował Onet.pl, powołując się na kilka źródeł.

– To wyglądało jak egzekucja. Kilka strzałów z bliskiej odległości i jeden "na dobicie" – powiedział portalowi jeden z funkcjonariuszy, który zna okoliczności zdarzenia.

Wcześniej o sprawie informowały także rosyjskie media.

Krytyk Putina zastrzelony w Białej Podlaskiej. Sprawca wciąż nie zatrzymany

Według wstępnych ustaleń policji, w poniedziałek przed godz. 10:00 sprawca oddał kilka strzałów z broni palnej do innego mężczyzny przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej i uciekł. Ranny mężczyzna zginął na miejscu. Policja prowadzi obławę za sprawcą, trwają m.in. blokady dróg i kontrole pojazdów. Sprawcy do tej pory nie zatrzymano.

Policja poinformowała później, że ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji, który zamieszkiwał w Białej Podlaskiej.

W obławie uczestniczą funkcjonariusze z powiatu bialskiego i kryminalni z KWP w Lublinie. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie.

Policja prosi o kontakt

"Komendant KMP w Białej Podlaskiej Policja Bialska ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" – informuje lubelska policja.

Funkcjonariusze przekazali, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni.

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