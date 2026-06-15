Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Ustalono tożsamość zastrzelonego mężczyzny

Na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej przed godziną 10 doszło do użycia broni palnej wobec mężczyzny, który zmarł na skutek postrzału. Policja prowadzi obławę i poszukuje sprawcy. W toku postępowania funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny, który padł ofiarą. Okazało się, że jest to 44-letni obywatel Rosji.

Obywatel Rosji zastrzelony w Białej Podlaskiej

Policja przekazała, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. Służby poprosiły o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji i niepowielanie nieprawdziwych wiadomości. Służby proszą osoby, które były świadkami tego zdarzenia o kontakt.

"Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie są proszone o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" – przekazano w komunikacie.

Policja poszukuje sprawcy

"Komendant KMP w Białej Podlaskiej Policja Bialska ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" – informuje lubelska policja.

– Wszystko wskazuje, że ten mężczyzna może posiadać przy sobie broń palną. Nie wiemy jak może się zachować, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności – przekazał rzecznik policji.

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