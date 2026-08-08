Atak nożem. 15-latek w ciężkim stanie, zatrzymano dwóch 16-latków

W Kamiennej Górze w województwie dolnośląskim mężczyzna zaatakował niebezpiecznym narzędziem 15-latka i uciekł. Chłopiec trafił do szpitala w poważnym stanie, a policja zaczęła poszukiwania sprawcy.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem przy ul. Księcia Bolka. Nieopodal miejsca ataku trwała miejska impreza – Dni Kamiennej Góry. – Policjanci prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia – przekazała w rozmowie z portalem Interia.pl mł. asp. Katarzyna Trzepak, rzecznik komendanta powiatowego policji w Kamiennej Górze.

Policja zatrzymała dwóch 16-latków

"W wyniku prowadzonych działań (...) kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków. Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie prowadzone są z nimi czynności" – poinformowała w późniejszym komunikacie Trzepak. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Stan zdrowia pokrzywdzonego jest poważny i zagrażający życiu. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów w sprawie.

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To kolejny atak w ostatnim czasie w Kamiennej Górze. W poniedziałek 33-letni mężczyzna został raniony nożem i w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. Napastnik został tymczasowo aresztowany. 30-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania obrażeń u świadka zdarzenia.

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