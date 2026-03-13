Kreta: 58-letni Polak zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa

Polak został zatrzymany na Krecie pod zarzutem szpiegostwa. Greckie media powołują się na źródła w służbach bezpieczeństwa. 58-latek z polskim paszportem miał fotografować newralgiczne obiekty wojskowe w rejonie zatoki Suda, gdzie znajduje się jedna z najważniejszych baz marynarki wojennej Grecji oraz sił NATO.

Portal Kathimerini donosi, że Polak od około czterech miesięcy przebywał w Grecji, z czego ostatnie dwa spędził na Krecie. Poruszał się samochodem na polskich tablicach rejestracyjnych i mieszkał w przyczepie kempingowej. Jego aktywność wzbudziła podejrzenia lokalnych mieszkańców, którzy zauważyli, że fotografuje okolice bazy wojskowej. To właśnie zgłoszenie od zaniepokojonego obywatela uruchomiło lawinę działań służb.

Policja i straż przybrzeżna zatrzymały mężczyznę, a śledztwo przejęła Narodowa Służba Wywiadowcza (EYP). Zatrzymany jest obecnie przesłuchiwany. Ma stanowczo zaprzeczać wszelkim oskarżeniom. Agencja AFP podaje, że Polak miał fotografować okręty wojskowe, w tym jednostki amerykańskie i sojusznicze, które regularnie pojawiają się w bazie Suda. Według nieoficjalnych informacji zdjęcia miały być przesyłane do Polski.

Strategiczny punkt. Może interesować obcy wywiad

Baza w Sudzie to kluczowy punkt strategiczny dla operacji NATO na Morzu Śródziemnym, a w ostatnim czasie przebywał tam m.in. amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford.

RMF FM przypomina, że nie jest to pierwszy tego typu incydent w regionie w ostatnim czasie. W ubiegłym roku w pobliżu tej samej bazy zatrzymano obywatela Gruzji, a także obywatela Azerbejdżanu, których również podejrzewano o szpiegostwo. W ostatnich tygodniach cypryjska prasa informowała o podobnej sprawie dotyczącej brytyjskiej bazy wojskowej na Cyprze.

