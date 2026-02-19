Chciał przekazać Rosji dane NATO. Został złapany na gorącym uczynku

Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdził portugalski wymiar sprawiedliwości.

Chciał przekazać Rosjanom poufne dane NATO. 23-latek zatrzymany

W toku przeprowadzonych czynności udało się ustalić, że 23-latek planował sprzedać Rosjanom poufne dane NATO pochodzące z komputera i tabletu należących do oficera szwedzkiej marynarki wojennej.

Do transakcji ostatecznie nie doszło. Mężczyzna został przyłapany na gorącym uczynku.

Portugalczyk wkradł się do hotelu i wykradł sprzęt oficera

Jak młody Portugalczyk wszedł w posiadanie danych Sojuszu? Według śledczych, doszło do tego w czasie międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Szkole Morskiej w Lizbonie. Dotyczyła ona eksperymentów robotycznych z systemami bezzałogowymi. Mężczyzna miał włamać się do hotelu, w którym zakwaterowani byli oficerowie państw NATO i wykraść należący do Szweda sprzęt. Zawarte na nich dane skopiował na przenośny dysk. W kradzieży 23-latkowi pomagać miały dwie inne osoby, które również objęto dochodzeniem.

Prokuratura generalna w Lizbonie poinformowała, że Portugalczykowi przedstawiono zarzuty. Dotyczą one m.in. usiłowania szpiegostwa, kradzieży kwalifikowanej, posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości, a także składania fałszywych zeznań. Na tym jednak nie koniec. 23-latek został bowiem również oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii oraz o niezgodne z prawdą przypisywanie udziału w szpiegostwie osobom niemającym związku z tym procederem.

Śledczy podejrzewają, że mężczyzna nie działał samodzielnie, ale że kradzież zleciły mu osoby trzecie.

