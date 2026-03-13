"Ścieżka polexitowa". Domański o ruchu prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. – Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. (...) Zarobią na tym zachodnie banki i instytucje – podkreśliła głowa państwa.

Nawrocki porównał program UE do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, że to obciąży nasze dzieci i wnuki – powiedział.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 procent". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent. – Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności – dodał.

Domański: Wpisuje się w ścieżkę polexitową

W piątek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Rząd Donalda Tuska planuje uruchomić plan B, tak aby móc skorzystać z unijnej pożyczki bez ustawy. – Na pewno będziemy rozmawiać o tym, co się wczoraj wydarzyło. Ze strony rządu będzie zdecydowana odpowiedź – zapowiedział w audycji radiowej "Jedynki" minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ocenił, że weto prezydenta było "bardzo niepotrzebne i bardzo złe dla Polski, dla polskiej armii i dla naszego bezpieczeństwa".

– W mojej ocenie to jest zdrada interesów narodowych. To działanie, które utrudnia prowadzenie modernizacji polskiej armii – stwierdził szef resortu finansów. – Oczywiście rząd ma plan B – potwierdził minister.

– Nie ulega wątpliwości, że nie możemy czekać z modernizacją polskiej armii. O takiej potrzebie mówią przedstawiciele wojska i Agencji Uzbrojenia. Rząd będzie podejmował zdecydowane działania, aby skorzystać z najtańszego źródła finansowania modernizacji polskiej armii, jakim jest program SAFE – kontynuował.

– Może pan prezydent o tym nie wie, jego urzędnicy również, ale Polska już emitowała obligacje w euro, nawet 30-letnie – wskazał Domański. – Prezydent Nawrocki i jego obóz wetując ustawę dotyczącą programu SAFE wpisuje się w ścieżkę polexitową. Te wątki antyunijne w wystąpieniu pana prezydenta nie były pierwszy raz obecne. To jest bardzo niebezpieczny scenariusz – stwierdził.

