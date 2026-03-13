MSWiA: Przepada ponad 7 miliardów złotych dla służb z programu SAFE

W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE. Głowa państwa przedstawiła powody swojej decyzji. – Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – ogłosił w czwartek prezydent Karol Nawrocki. Jak zaznaczył polityk, "odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącymi podziałami politycznymi".

Nawrocki zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby wspólnie podjąć prace nad przedstawionym przez niego "SAFE 0 procent".

MSWiA wylicza potencjalne straty z SAFE

Strona rządowa krytykuje prezydenta. "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów" – napisał premier Donalda Tusk. Z kolei MSWiA opublikowało komunikat, w którym przekazano, że "Policja, Straż Graniczna oraz Służba Ochrony Państwa tracą wielką modernizacyjną szansę na realizację 42 strategicznych dla bezpieczeństwa i obronności projektów o wartości 7,1 mld złotych".

Resort kierowany przez Marcina Kierwińskiego wylicza: "Policja (3,3 mld zł – 10 projektów): budowa ogólnokrajowego systemu antydronowego, wdrożenie nowoczesnych systemów AI automatyzujących pracę oraz wymiana sprzętu transportowego i ochronnego. Straż Graniczna (3,2 mld zł – 11 projektów): Inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń (w tym dronów) na granicach, nową flotę patrolową oraz nowoczesne wyposażenie osobiste funkcjonariuszy. Służba Ochrony Państwa (640 mln zł – 21 projektów): Wzmocnienie systemów detekcji zagrożeń, blokowania niebezpiecznych transmisji oraz doposażenie pirotechniczne".

"Skutki weta ustawy uderzą w polską gospodarkę, ponieważ projekt dla służb MSWiA zakładał, że do 81 proc. zamówień trafi do rodzimego przemysłu, co miało być potężnym impulsem rozwojowym dla wielu polskich miast. Zamiast tego, np. fabryka w Skarżysku-Kamiennej oraz Nowej Dębie tracą ogromne zamówienia na amunicję, które miały zapewnić stabilność produkcji i zatrudnienia. Zakłady w Tarnowie nie dostarczą nowoczesnych karabinów, a firma w Ostrowie Wielkopolskim nie wyprodukuje kamizelek kuloodpornych, hełmów i płyt balistycznych, które chronią życie funkcjonariuszy na służbie" – stwierdzono w komunikacie.

