Zdewastowano Kopiec Powstania Warszawskiego. "Sprawcy muszą ponieść odpowiedzialność"

Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" oraz trzech pokrzywdzonych złożyli zawiadomienie do prokuratury, w związku z wyrwaniem krzyży z Kopca Powstania Warszawskiego. Zawiadomienie dotyczy znieważenia miejsca pamięci (przestępstwo z art. 261 Kodeksu karnego) i publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej jakim jest krzyż (art. 196 k.k.).

W noc poprzedzającą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nieznani sprawcy usunęli z Kopca Powstania Warszawskiego około dziesięciu drewnianych krzyży. Na każdym z nich widniało imię, nazwisko i pseudonim powstańca warszawskiego, a całość stanowiła oddolną formę uczczenia bohaterów – wielu z nich to późniejsi Żołnierze Wyklęci. Krzyże zostały wyrwane, a następnie porzucone w zaroślach.

Każdy z krzyży upamiętnia powstańca

W zawiadomieniu wskazano, że wyrwanie i porzucenie krzyży wypełnia znamiona przestępstwa z art. 261 Kodeksu karnego, który penalizuje znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby.

Krzyże na Kopcu od lat pełnią rolę symbolicznego miejsca pamięci – każdy z krzyży upamiętnia konkretnego powstańca warszawskiego. Ich obecność jest wynikiem oddolnej inicjatywy harcerzy z 2004 roku, pragnących podkreślić duchowe znaczenie wymiaru pamięci o powstańcach warszawskich. Celem było przypomnienie odwiedzającym Kopiec, że walka powstańców miała także znaczenie duchowe. Jednakże, podczas modernizacji parku Akcji „Burza” w latach 2021-2023 krzyże zostały usunięte, a wskutek interwencji poselskiej okazało się, że były przechowywane w magazynach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Krzyże zostały jednak ponownie wbite w ziemię w 81. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, za sprawą działaczy Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. Tym samym krzyże stanowią integralną część Kopca Powstania Warszawskiego.

– Wyrwanie krzyży z Kopca Powstania Warszawskiego i porzucenie ich w zaroślach w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stanowi nie tylko znieważenie miejsca pamięci, jest to także profanacja przedmiotu czci religijnej. Znieważenie krzyży jest tym bardziej oburzające z uwagi na fakt, że ich obecność jest rezultatem oddolnej inicjatywy społecznej. Sprawcy muszą ponieść odpowiedzialność, a organy ścigania mają obowiązek podjęcia skutecznych działań – podkreśla adw. Bartosz Malewski, reprezentujący Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” i trzech pokrzywdzonych.

