"Epicka porażka". Niemcy uderzają w Trumpa

Pod koniec lutego br. doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelskie władze przekonywały, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej". – Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – powiedział amerykański przywódca w nagraniu, które opublikował na swojej platformie Truth Social.

Niemiecki dziennik: Trump zaczął wojnę z Iranem bez jasnego celu

Deutsche Welle zwraca uwagę na pierwszą stronę piątkowego wydania niemieckiego dziennika "Handelsblatt", na której widnieje tytuł: "Operacja 'Epicka porażka'", co stanowi nawiązania do nazwy amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi "Epicka Furia".

Jak twierdzi gazeta, "z każdym dniem coraz wyraźniej widać, że prezydent USA zaczął wojnę z Iranem bez jasnego celu i nie może znaleźć wyjścia". Dziennikarze podkreślają, że "ceny surowców rosną, sojusznicy się skarżą, a światowa gospodarka cierpi".

"Po 14 dniach nic nie wskazuje na rychły pokój na Bliskim Wschodzie. Atakujący zabili wprawdzie część irańskiego kierownictwa oraz przywódcę rewolucji Alego Chameneiego, osłabili wojsko reżimu i zniszczyli infrastrukturę energetyczną. Jednak reżim najwyraźniej nie stoi na krawędzi upadku, a koszty wojny rosną do niebotycznych wysokości – zarówno polityczne, jak i ekonomiczne" – czytamy w dzienniku "Handelsblatt".

Tak Iran radzi sobie z atakiem USA

Redakcja wskazuje, że armia Stanów Zjednoczonych już obecnie zaczyna odczuwać niedobór broni precyzyjnej i rakiet przechwytujących, natomiast Teheran używa tanich rodzajów broni i "walczy słowami", czego przykładem jest groźba zablokowana cieśniny Ormuz.

"W rezultacie statki gromadzą się w Zatoce Perskiej, gdzie stają się łatwym celem dla irańskich dronów" – wskazuje niemiecka gazeta.

"Handelsblatt" podkreśla, że Donald Trump nie określił nawet celu wojny. "Brak pomysłu, brak planu – i brak końca w zasięgu wzroku: taki jest bilans po prawie dwóch tygodniach 'Epickiej Furii''" – zwraca uwagę dziennik.

