Trump rozpętał burzę. Włoska opozycja domaga się wyjaśnień

W rozmowie telefonicznej z włoską gazetą „Corriere della Sera” w sobotę, Donald Trump opisał premier Włoch Giorgię Meloni jako „wielkiego przywódcę” i stwierdził, że Włochy robią, co mogą, aby pomóc.

„Uwielbiam Włochy, uważam, że jest ona wspaniałym przywódcą” – powiedział Donald Trump.

Prezydent USA dodał, że Giorgia Meloni „zawsze stara się pomagać, jest wspaniałą liderką i moją przyjaciółką”.

Włoska opozycja domaga się wyjaśnień po słowach Trumpa

W reakcji na słowa Donalda Trumpa o tym, że premier Włoch „stara się zawsze pomóc”, włoski deputowany Beppe Provenzano z opozycyjnej, centrolewicowej Partii Demokratycznej przekazał w oświadczeniu cytowanym przez agencję Ansa, że„w kontekście nielegalnej wojny, która podpaliła Bliski Wschód i wywołała chaos w rejonie Morza Śródziemnego, to stwierdzenie poważne i niepokojące”.

„Włochy muszą pracować, by zatrzymać wojnę sprzeczną z naszymi zasadami i naszymi interesami, a nie starać się pomagać. Czy rząd jest w stanie w jasny sposób zdementować tę wypowiedź Donalda Trumpa? Włosi mają prawo znać prawdę” – dodał.

W czwartek Giorgia Meloni zapowiedziała, że Włochy planują wysłać pomoc w zakresie obrony powietrznej do krajów Zatoki Perskiej w obliczu irańskich ataków powietrznych.

– Włoski okręt marynarki wojennej przygotowuje się do wypłynięcia na Cypr – poinformował w piątek rzecznik marynarki wojennej. Operacja ta jest częścią wspólnej europejskiej misji ochrony wyspy po tym, jak znalazła się ona pod ostrzałem irańskim.

Atak USA i Izraela na Iran

W ubiegłą sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

