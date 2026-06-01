UE bierze pod lupę mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym

Państwa Unii Europejskiej rozważają ograniczenie zakresu przyszłego przedłużenia tymczasowej ochrony dla uchodźców z Ukrainy, w tym możliwość wyłączenia z programu mężczyzn w wieku poborowym – podał portal Euractiv, powołując się na wewnętrzny dokument Rady UE.

Dyskusja dotyczy przyszłości unijnej dyrektywy o tymczasowej ochronie (TPD), która od 2022 r. umożliwia obywatelom Ukrainy legalny pobyt i pracę w państwach UE bez konieczności przechodzenia standardowej procedury azylowej. Obecnie z programu korzysta ponad 4,3 mln osób.

Unijne ograniczenia dla ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym? To możliwe

Według informacji Euractiv, jednym z analizowanych wariantów byłoby dalsze przedłużenie ochrony, ale przy jednoczesnym zawężeniu kręgu nowych beneficjentów. Wśród rozważanych rozwiązań znalazło się wyłączenie mężczyzn objętych obowiązkiem służby wojskowej oraz osób, które opuściły Ukrainę z naruszeniem krajowych przepisów.

Jak podaje portal, część państw członkowskich argumentuje, że zmiana zasad mogłaby wesprzeć wysiłek wojenny Ukrainy, która od dłuższego czasu zmaga się z problemami kadrowymi w armii. Władze w Kijowie w 2024 r. obniżyły wiek mobilizacyjny z 27 do 25 lat i wprowadziły dodatkowe działania mające zwiększyć liczbę poborowych.

Gdzie jest najwięcej Ukraińców objętych ochroną? Polska na drugim miejscu

Ochrona tymczasowa została wcześniej przedłużona do marca 2027 r. na dotychczasowych zasadach. Najwięcej osób objętych ochroną przebywa obecnie w Niemczech (1,2 mln), Polsce (961,4 tys.) i Czechach (379,8 tys.). 43,3 proc. stanowią kobiety, 30,1 proc. dzieci i 26,6 proc. dorośli mężczyźni.

Kwestia dalszego funkcjonowania systemu ochrony ma zostać omówiona podczas najbliższego posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych państw UE. Ewentualne przedłużenie lub zmiana zasad wymagałyby formalnego wniosku Komisji Europejskiej.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Tylu mężczyzn unika poboru do wojska