Po skandalu z flagą UPA padła propozycja ws. Ukraińców. "Są w wieku poborowym"

W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie swój koncert miał Białorusin, Max Korż. Muzyk jest popularny nie tylko w swoim kraju, ale także na Ukrainie i w Rosji. Sobotni koncert Korża przyciągnął tłumy obywateli tych państw, szczególnie Ukraińców.Jeszcze przed koncertem doszło do niebezpiecznych sytuacji, gdyż przed samym występem uczestnicy zaczęli zeskakiwać z trybun i zbiegać na płytę stadionu.

Z kolei w czasie występu rapera, wśród publiczności pojawiła się czarno-czerwona flaga, symbol UPA. To wywołało falę krytyki. Dodatkowo zwraca się uwagę na to, że w koncercie udział wzięły tłumy młodych Ukraińców i pytania, czy nie powinni walczyć oni na froncie.

Jabłoński: Może pomóc Ukrainie w ich mobilizacji?

Sprawę komentuje Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ w rządzie PiS. – Rzeczywiście jest tak, że Ukraina ma poważny problem wewnętrzny, zwłaszcza jeśli chodzi o niedobory w armii, to jest potężny problem, bo nawet w tej chwili nie jest tak, że brakuje sprzętu, tylko brakuje po prostu żołnierzy i widzimy to także zresztą na ulicach naszych miast, że mamy masę obywateli Ukrainy, którzy mogliby służyć w wojsku, mogliby bronić swojej ojczyzny, nie robią tego z jakichś powodów i Ukraina nie jest w stanie sobie z tym poradzić – powiedział Paweł Jabłoński w Polsat News.

– Być może tutaj trzeba skupić się na udzieleniu rządowi ukraińskiemu pomocy, żeby obywateli Ukrainy w jakiś skuteczniejszy sposób mobilizował, także obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce – kontynuował polityk.

Jabłoński przyznał, że "jest wściekły" w związku z całą sprawą. Jego zdaniem człowiek, który wniósł na stadion flagę UPA oraz chwalił się tym w mediach społecznościowych, powinien usłyszeć zarzuty. – To jest tak naprawdę promowanie nienawiści, to jest gloryfikacja zbrodni banderowskich, używanie takich barw, tej flagi na terytorium Polski, to budzi głębokie oburzenie – powiedział.

Zawiadomienie do prokuratury

Interwencję w sprawie natychmiast podjął poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.

"Jutro jako fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu wysyłamy zawiadomienie do prokuratury z art. 256. [Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego]" – poinformował na portalu X poseł PiS Dariusz Matecki. Dalej polityk odniósł się do tłumów ukraińskich mężczyzn, którzy przyszyli na koncert. "Macie siłę drzeć mordę na polskim stadionie z flagą ludobójców mordujących dzieci, a nie macie siły bronić własnej ojczyzny? Precz z Polski!" – przekazał poseł.

