"Strategoczna" broń Korei Północnej i niepokojące słowa Kim Dzong Una

Podczas wizyty stwierdził, że nowy system uzbrojenia "całkowicie zmieni skład sił rakietowych" kraju i będzie wykorzystywany "w dużych ilościach do zmasowanych ataków w czasie operacji wojskowych". W swojej wypowiedzi określił go również jako "strategiczny środek ataku".

"Strategiczna" broń Korei Północnej

Jak podała północnokoreańska agencja informacyjna KCNA, Kim Dzong Un podkreślał zdolność systemu do przeprowadzania nagłych uderzeń. W depeszy nie podano nazwy ani lokalizacji zakładu. Wiadomo jedynie, że inspekcja odbyła się w niedzielę.

Południowokoreańska agencja Yonhap zwróciła uwagę na użycie w wypowiedzi słowa "strategiczny". Według komentatorów może ono sugerować, że opisywany system uzbrojenia jest powiązany z potencjałem o znaczeniu strategicznym, w tym z możliwością przenoszenia głowic jądrowych.

Będzie atak na Koreę Południową?

W ostatnim czasie Korea Północna intensyfikuje działania związane z rozwojem zdolności dalekiego rażenia. Amerykańska stacja ABC News, powołując się na dane wywiadowcze USA, podała, że może to pozostawać w związku z decyzjami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi wzmocnienia obecności wojskowej w Korei Południowej.

Inspekcja fabryki wyrzutni rakietowych była kolejną z serii wizyt Kim Dzong Una w zakładach zbrojeniowych. Pod koniec ubiegłego tygodnia, według doniesień mediów rządowych cytowanych przez agencję Reuters, przywódca nadzorował także prace nad nowym okrętem podwodnym o napędzie atomowym. Jeśli jednostka powstanie, będzie to pierwszy taki okręt we flocie Korei Północnej, potencjalnie przystosowany do przenoszenia pocisków z głowicami jądrowymi.

KCNA informowała również, że Kim obserwował niedawno testy strategicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, które miały potwierdzić gotowość kraju do działań odwetowych w razie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

