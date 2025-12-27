Mocne słowa Kim Dzong Una do Putina. "Krew, życie i śmierć w tym samym okopie"

W przesłaniu podkreślił, że relacje Pjongjangu i Moskwy zostały "wzmocnione krwią, życiem i śmiercią w tym samym okopie". To jedno z najmocniejszych i najbardziej jednoznacznych oświadczeń północnokoreańskiego przywódcy dotyczących realnego zaangażowania jego kraju w konflikt zbrojny trwający od niemal czterech lat.

Tysiące północnokoreańskich żołnierzy na froncie

Według informacji południowokoreańskich i zachodnich służb wywiadowczych Korea Północna wysłała tysiące swoich żołnierzy, aby wesprzeć rosyjskie siły w inwazji na Ukrainę. Oficjalne potwierdzenie tej współpracy pojawiło się w kwietniu 2025 roku, gdy Pjongjang przyznał, że północnokoreańscy wojskowi biorą udział w walkach po stronie Moskwy. Kim Dzong Un nie ukrywa, że jego kraj poniósł już ofiary, ponieważ północnokoreańscy żołnierze giną na ukraińskiej ziemi.

W przemówieniu wygłoszonym 13 grudnia, po powrocie jednej z jednostek, przywódca Korei Północnej poinformował, że co najmniej dziewięciu żołnierzy z pułku inżynieryjnego zginęło podczas 120-dniowej misji rozminowywania w rosyjskim obwodzie kurskim, w pobliżu granicy z Ukrainą. Oficjalne komunikaty podkreślają, że północnokoreańskie oddziały działają zarówno na froncie, jak i na zapleczu, wspierając rosyjskie operacje wojskowe.

Sojusz zbudowany na wojnie

W noworocznym przesłaniu Kim Dzong Un określił rok 2025 jako "naprawdę ważny" dla sojuszu Pjongjangu z Moskwą. Jego zdaniem relacje obu państw zostały trwale zacieśnione wspólnymi doświadczeniami wojennymi oraz ofiarami poniesionymi po obu stronach konfliktu.

Współpraca nie ogranicza się jednak wyłącznie do udziału żołnierzy. Od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku Korea Północna regularnie dostarcza Rosji amunicję, pociski artyleryjskie, rakiety oraz systemy rakietowe dalekiego zasięgu. W zamian Moskwa przekazuje Pjongjangowi pomoc finansową, zaawansowane technologie wojskowe, a także żywność i energię. Zdaniem analityków taki układ pozwala obu państwom omijać międzynarodowe sankcje i wzmacniać swoje pozycje na arenie międzynarodowej.

Dzień przed wysłaniem życzeń do Władimira Putina Kim Dzong Un wydał również polecenie zwiększenia produkcji rakiet w nadchodzącym roku.

