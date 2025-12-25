Korea Północna ma nową broń. Technologia z Rosji

Jak podały północnokoreańskie media, w przypadku pocisku chodzi o rakietę typu ziemia-powietrze.

"Test rakietowy przeprowadzony w pobliżu wschodniego wybrzeża USA miał na celu ocenę strategicznej technologii kraju posiadającego broń nuklearną w zakresie opracowywania nowego typu pocisku rakietowego o dużym pułapie" – przekazała północnokoreańska agencja KCNA.

Enigmatyczne doniesienia ws. wizytacji okrętu podwodnego

Jak wynika z ustaleń służb Korei Południowej, test przeprowadzono 24 grudnia późnym popołudniem. Z kolei KCNA przekazała informacje o innym wydarzeniu o charakterze militarnym. Jego data nie jest jednak znana, podobnie jak lokalizacja.

Na opublikowanych przez agencję zdjęciach widać Kim Dzong Una wizytującego okręt podwodny. Pierwsze doniesienia wskazują, że jednostka ma wyporność 8700 ton i napęd atomowy.

Wizytacja nie jest dziełem przypadku. Rozwój marynarki wojennej stanowi bowiem jeden z pięciu priorytetów modernizacji armii, które zostały ustalone przez Partię Pracy Korei.

Wiadomość od Putina. Takie słowa prezydent Rosji skierował do Kim Dzong Una

Państwowe media przekazały jednocześnie informację o wiadomości, jaką Kim Dzong Un otrzymał od Władimira Putina. Jak podaje polsatnews.pl, prezydent Rosji miał podkreślić "szczególnie znaczenie" 2025 roku dla relacji obu państw.

Putin miał również napisać o "heroicznym" udziale północnokoreańskich żołnierzy w walkach w obwodzie kurskim, co zdaniem rosyjskiego przywódcy "jednoznacznie dowodzi niezłomnej przyjaźni" między oboma państwami.

O współpracy Rosji i Korei Północnej mówi się również w kontekście dostarczania technologii. Opublikowanie wiadomości o pocisku, okręcie podwodnym i wiadomości od Władimira Putina trudno uznać za przypadkową koincydencję.

