Putin chce zawalczyć o strategiczne surowce. Wydał polecenie

Mianem metali ziem rzadkich określa się rodzinę 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą dwa skandowce oraz wszystkie lantanowce. Współwystępują one w minerałach i mają podobne właściwości chemiczne. Stanowią cenny zasób naturalny dla gospodarki oraz przemysł zbrojeniowego.

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi Władimira Putina, rząd Federacji Rosyjskiej ma do 1 grudnia zatwierdzić "mapę drogową" dotyczącą długoterminowego rozwoju wydobycia pierwiastków ziem rzadkich. Dokument ma określić kierunki rozwoju tego sektora, kluczowego dla nowoczesnych technologii, energetyki i przemysłu obronnego.

Wśród innych rekomendacji znalazły się działania na rzecz rozwoju multimodalnych centrów transportowo-logistycznych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, w sąsiedztwie Chin i Korei Północnej.

Umowa surowcowa. USA nie udzieliły Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa

W tym roku USA i Ukraina podpisały umowę dot. wydobycia metali ziem rzadkich. Ukrainie nie udało się uzyskać gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych w ramach umowy o zasobach naturalnych zawartej w czwartek (1 maja) – zwraca uwagę "The New York Times".

Kluczowe żądanie Kijowa, nie zostało uwzględnione w ostatecznym tekście umowy, którą podpisali wczoraj sekretarz skarbu USA Scott Bessent i minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko.

Jak podkreśla "NYT", umowa sugeruje jedynie, że Stany Zjednoczone mogą zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia pokojowego z Rosją. Pospieszne podpisanie umowy surowcowej, które było wielokrotnie opóźniane i prawie nie doszło do skutku w ostatniej chwili, wiąże się z rozczarowaniem Donalda Trumpa negocjacjami z Kremlem – powiedziały Politico źródła zaznajomione ze sprawą.

