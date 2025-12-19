W piątek w studiu telewizyjnym w Moskwie prezydent Rosji Władimir Putin odpowiadał na pytania zadawane przez obywateli Rosji oraz dziennikarzy podczas corocznej konferencji prasowej podsumowującej mijający rok. Wśród tematów była m.in. wojna Rosji z Ukrainą w kontekście obecnej sytuacji na arenie międzynarodowej. Moskwa stosuje terminologię "specjalna operacja wojskowa". W tym zakresie polityk powtórzył, że Rosja domaga się usunięcia "pierwotnych przyczyn, które doprowadziły do tego kryzysu".

Pytanie o obwód królewiecki/kaliningradzki. "Będziemy eliminować zagrożenia"

Na dorocznej konferencji prasowej Władimir Putin został zapytany o reakcję Rosji w razie potencjalnej blokady obwodu królewieckiego przez państwa europejskiej. Polityk wyraził nadzieję, że do takiej eskalacji nie dojdzie. Oznajmił jednak, że w razie zaistnienia takiej sytuacji Rosja będzie reagować. Ostrzegł, że "działania podobnego rodzaju doprowadzą do niespotykanej do tego momentu eskalacji konfliktu", rozszerzą go "aż do konfliktu zbrojnego na dużą skalę". – Jeśli będzie się tworzyć dla nas zagrożenia podobnego rodzaju, to będziemy eliminować te zagrożenia – powiedział.

Atak Rosji na NATO? Putin: Bzdury

W trakcie konferencji włodarz Kremla powtórzył wielokrotnie wyrażane stanowisko, że Rosja nie zamierza atakować żadnego państwa NATO, a takie teorie to "bzdury". Podkreślił w tym kontekście, że nowa amerykańska strategia bezpieczeństwa narodowego nie wskazuje Federacji Rosyjskiej jako przeciwnika. Przypomnijmy, że Kreml wyraził gotowość do zapisania punktu o nieagresji na państwa NATO w porozumieniu pokojowym, które ma zakończyć wojnę na Ukrainie.

Duża część polityków europejskich, w tym w Polsce, wskazuje natomiast, że historia pokazała, że Rosjanom ciężko jest w tym zakresie zaufać, dlatego najważniejszym zabezpieczeniem jest siła wszystkich armii państw NATO-wskich – nie tylko poleganie na amerykańskiej – jedność sojuszu oraz determinacja do skutecznego odstraszania przed ewentualną agresją

