Moskwa stosuje terminologię "specjalna operacja wojskowa". W tym zakresie polityk powtórzył, że Rosja domaga się usunięcia "pierwotnych przyczyn, które doprowadziły do tego kryzysu".

Putin: Usunąć pierwotne przyczyny konfliktu

– Jesteśmy gotowi i chętni do pokojowego zakończenia tego konfliktu w oparciu o zasady, które przedstawiłem w czerwcu ubiegłego roku w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i poprzez zajęcie się przyczynami, które doprowadziły do tego kryzysu – powiedział Putin.

Rosjanin nawiązał swojego wystąpienia sprzed 18 miesięcy, w którym wskazał, że Moskwa domaga się, by Kijów zrezygnował z chęci przystąpienia do sojuszu o charakterze militarnym jakim jest NATO, a armia ukraińska wycofała się z czterech regionów, które Rosja uznała za swoje terytorium po przeprowadzeniu "referendum".

– Rosja nie widzi jeszcze gotowości Ukrainy do dyskusji na temat kwestii terytorialnej – twierdził. Zaznaczył zarazem, że dostrzega "pewne sygnały", że Kijów jest gotów na "jakieś" rozmowy. – Wciąż widzimy, czujemy i wiemy o pewnych sygnałach, także ze strony władz kijowskich, że są one gotowe do podjęcia jakiegoś rodzaju dialogu – powiedział.

Putin zapewniał zgromadzonych, że rosyjskie siły zbrojne przejęły strategiczną inicjatywę na froncie ukraińskim na wszystkich kierunkach. Według jego słów Siewiersk i Konstantynówka w obwodzie donieckim, który Rosjanie usiłują zająć w całości, znajdują się w 50 proc. pod ich kontrolą, a Kupiańsk – ważny węzeł komunikacyjny w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy – jest okrążony.

Putin oznajmił, że Moskwa oczekuje na informacje z Waszyngtonu, w jaki sposób projekt rosyjskich propozycji pokojowych został zmodyfikowany po konsultacjach między delegacjami Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i państw europejskich.

Polityk odniósł się również do decyzji Unii Europejskiej o odrzuceniu planu zabrania zamrożonych rosyjskich aktywów jako zabezpieczenia pożyczki dla Ukrainy. Nazwał tę próbę "rozbojem" i stwierdził, że Moskwa będzie bronić swoich interesów w sądach. Putin powiedział też, że plan UE się nie powiódł, ponieważ "rabusie ponieśliby poważne konsekwencje".

Rosja: Przyczyna wojny – próba wciągnięcia Ukrainy do NATO

Wielokrotnie wyrażane stanowisko Moskwy głosi, że nie będzie zgody na to, by infrastruktura NATO znalazła się w pobliżu granicy Rosji. Kreml nie zgodzi się na obecność europejskich sił pokojowych na Ukrainie, na co wskazują w swoich przekazach niektórzy zachodnioeuropejscy liderzy polityczni.

W kwietniu 2025 roku minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow powiedział w amerykańskich mediach, że prezydent Trump dostrzegł potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami konfliktu, w tym próby "wciągnięcia Ukrainy do NATO".

