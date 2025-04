Ławrow: Trump dostrzegł przyczyny. Wciąganie Ukrainy do NATO było ogromnym błędem

W opublikowanym przez CBS News fragmencie rozmowy, której pełna wersja ma się ukazać w niedzielę, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Ławrow potwierdził, że prezydent USA Donald Trump ma rację, mówiąc, że strony zmierzają do zawarcia porozumienia w sprawie konfliktu na Ukrainie. Polityk ustosunkował się mianowicie do słów prezydenta Trumpa o tym, że "ma porozumienie z Rosją".

Ławrow: Wciąganie Ukrainy do NATO było ogromnym błędem administracji Bidena

"Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, i myślę słusznie, że zmierzamy we właściwym kierunku. Oświadczenie prezydenta wspomina o umowie, a my jesteśmy gotowi ją zawrzeć, ale nadal istnieją pewne konkretne punkty elementów tej umowy, które należy dopracować" – powiedział Ławrow, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Szef rosyjskiego MSZ zaznaczył, że nie może zdradzić szczegółów. Dodał, że "jest zajęty tym konkretnym procesem".

Ławrow potwierdził, że rozmowy mające doprowadzić do pokoju idą w dobrym kierunku "przede wszystkim dlatego, że prezydent Trump jest prawdopodobnie jedynym przywódcą na Ziemi, który dostrzegł potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami" konfliktu, wskazując na wypowiedzi Trumpa o tym, że "wciąganie Ukrainy do NATO było ogromnym błędem i że był to błąd administracji Bidena, i chce to naprawić".

Twierdzi, że cele wojskowe

Dziennikarze zapytali Ławrowa o czwartkowe ostrzelanie Kijowa, skrytykowane przez Trumpa jako "niepotrzebne" i do którego doszło w złym czasie.

Kremlowski dyplomata twierdził, że siły rosyjskie uderzają wyłącznie na cele wojskowe i nie inaczej było tym razem. Według niego celem ataku były obiekty używane przez ukraińskie wojsko. Dodał, że Rosja ma prawo do ataków na takie cele.

Trump: Rosja jest gotowa

Dzień wcześniej podczas kolejnej ceremonii podpisywania dekretów dziennikarze zapytali prezydenta Donalda Trumpa m.in. o stan rozmów mających za zadanie doprowadzić do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

– Myślę, że Rosja jest gotowa. Wiele osób mówiło, że Rosja chce zagarnąć wszystko, ale myślę, że mamy układ z Rosją. Musimy zawrzeć układ z Zełenskim. Myślałem, że łatwiej będzie się ułożyć z Zełenskim, ale jak dotąd było to trudniejsze. Ale to w porządku, myślę, że będziemy mieć porozumienie z obiema stronami – oznajmił amerykański prezydent.

– Jeśli obie strony są szczęśliwe, jeśli chcą podpisać porozumienie. Nie mam faworytów, nie będę nikogo faworyzować. Chcę załatwić umowę. Chcę uratować życie — powiedział Trump, pytany o kwestię statusu Krymu.

Spotkanie z Putinem w maju?

Trump zapowiedział też, że niebawem może spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Możliwe, że dojdzie do tego w maju. Pytany, czy miejscem będzie Arabia Saudyjska, gdzie Trump wybiera się 13 maja, odparł że "prawdopodobnie nie" i że najprawdopodobniej do spotkania dojdzie "wkrótce potem".

