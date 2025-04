Lisicki: Trump postawił na interes USA. Ziemkiewicz: Będzie świat wielobiegunowy

Powtórny wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych wzbudził wielkie emocje oraz obawy co do kierunku, w którym zmierza Ameryka. Co oznacza dla światowego porządku prezydentura Donalda Trumpa? Czego możemy spodziewać się po polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych? O tym rozmawiają Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz.

Lisicki i Ziemkiewicz o Trumpie

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz analizują pierwsze miesiące rządów Donalda Trumpa. – Popatrzmy, jak zmienił się świat. Minęło prawie 100 dni od kiedy Donald Trump objął swoje stanowisko formalnie. Wiele się wydarzyło. Jest strasznie dużo mgły i szumu w mediach. Co tak naprawdę uważasz za najważniejszą zmianę, którą wprowadził Trump do polityki i czym ona się przejawia? – pytał Paweł Lisicki.

– To prawda. Teraz serwisy informacyjne są stale na czerwono i przypominają mi się dzienniki telewizyjne z czasów mojej młodości. Wtedy też pokazywano, jak źle jest w Stanach Zjednoczonych i teraz jest podobnie. Ciągle widzę rzekome demonstracje i spadki poparcia, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie – mówił Ziemkiewicz.

– Nie wiem, czy to jest najważniejsze, ale to, co widać, to to, że zmienił całkowicie styl uprawiania polityki. Moim zdaniem kluczem do zrozumienia Trumpa jest biznes. Trzeba odrzucić podręczniki politologiczne i analizy polityczne, a zamiast tego warto poczytać książki o biznesie. Pierwszy prezydent w USA, który nie przeszedł żadnej drogi politycznej. Nie był nawet gubernatorem – wskazywał Rafał Ziemkiewicz. – Zgadzam się, że należy patrzeć na niego w kategoriach biznesowych – dodawał Paweł Lisicki.

– Trump kompletnie nie trzyma się zasad dyplomacji, ale negocjuje tak, jak się to robi w biznesie. Pokazuje, że może kogoś zmiażdżyć, zaczyna z kopa i dopiero patrzy, jaka jest reakcja. Tak było np. z Panamą i kanałem. Nagle okazało się, że można było wyrzucić Chińczyków – mówił Ziemkiewicz.