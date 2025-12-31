„Der Spiegel” poinformował, że uzyskał anglojęzyczny zapis wideokonferencji, która odbyła się w sobotę między WołodymyremZełenskim a europejskimi przywódcami przed wizytą prezydenta Ukrainy w USA.

Merz ostrzegł Zełenskiego przed rozmową z Trumpem

Gazeta donosi, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który zorganizował konferencję, powiedział, że dla Zełenskiego ważne jest znalezienie sposobów na osiągnięcie porozumień z USA w kwestiach terytorialnych, gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy. Merz zaapelował do prezydenta Ukrainy, aby „nie posunął się za daleko”, ale jednocześnie zachował „ostrożność”.

Rzecznik niemieckiego rządu powiedział dziennikowi „Der Spiegel”, że rząd federalny nie komentuje szczegółów poufnych rozmów.

Tymczasem inny uczestnik potwierdził, że treść konferencji została wiernie odzwierciedlona, ale nie chciał potwierdzać poszczególnych cytatów, powołując się na poufny charakter rozmowy.

Co mówili inni europejscy przywódcy?

Z zapisu rozmowy wynika, że prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał europejskich przywódców do przyspieszenia prac nad gwarancjami bezpieczeństwa i jak najszybszego sfinalizowania swoich zobowiązań.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wypowiedział się w podobnym tonie, podkreślając, że Europejczycy nie powinni sprawiać wrażenia, jakby spowalniali ten proces.

Kilku szefów rządów zauważyło jednak, że zgoda parlamentu będzie wymagana w przypadku gwarancji bezpieczeństwa, a nawet rozmieszczenia wojsk.

Podczas sobotniej wideokonferencji premierzy Danii, Szwecji i Norwegii – Mette Frederiksen, Ulf Kristersson i Jonas Gahr Store – poprosili Zełenskiego, aby po spotkaniu z Trumpem szczegółowo poinformował o zobowiązaniach USA dotyczących potencjalnych gwarancji bezpieczeństwa.

Wielokrotnie podkreślano, że gwarancje te powinny pozostać „na papierze”, a Zełenskiemu radzono, aby nie czynił żadnych oficjalnych ustępstw w kwestiach terytorialnych bez podjęcia konkretnych zobowiązań w kwestii bezpieczeństwa.

Merz podkreślił również, że europejscy przywódcy są gotowi uczestniczyć w porozumieniu pokojowym, ale przed jego podpisaniem muszą poznać jego treść.

Z zapisu rozmowy wynika również, że wielu szefów państw i rządów radziło Zełenskiemu, aby zapytał Trumpa o stanowisko Rosji w sprawie obecnej wersji planu pokojowego.

Premier Włoch Giorgia Meloni, wraz z Macronem i Merzem, zaapelowała również do Zełenskiego o zapytanie, jakie działania podejmą Stany Zjednoczone, jeśli Rosja odrzuci plan pokojowy, który w ostatnich tygodniach omawiali europejscy przywódcy, Ukraina i Amerykanie.

