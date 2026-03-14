Ukraińcy skarżą się na nowe prawo w Polsce. Chodzi o dostęp do lekarzy

Zgodnie z nowymi przepisami pełny dostęp do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają przede wszystkim osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne, czyli m.in. pracujące i opłacające składki.

Zmiany uderzają w osoby starsze i ciężko chore

Jak informuje portal OKO.press, w praktyce oznacza to, że uchodźcy, którzy nie są ubezpieczeni, mogą liczyć jedynie na pomoc medyczną w nagłych przypadkach zagrażających życiu. Zmiany – według relacji przytaczanych przez portal – szczególnie dotykają osoby starsze, ciężko chore oraz osoby z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie podjąć pracy.

OKO.press opisuje m.in. historię 86-letniego Wołodymyra, który choruje na nowotwór i wymaga stałego leczenia oraz regularnych zastrzyków. Po wejściu w życie nowych przepisów senior stracił możliwość korzystania z opieki medycznej w ramach NFZ. Jego jedynym źródłem utrzymania jest niewielka emerytura z Ukrainy, która – jak relacjonuje rodzina – nie wystarcza na pokrycie kosztów leczenia. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami pełny dostęp do świadczeń zdrowotnych zachowały tylko wybrane grupy uchodźców. Dotyczy to m.in. dzieci do 18. roku życia, kobiet w ciąży, ofiar przemocy oraz osób mieszkających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

Apel organizacji pomagających uchodźcom

Organizacje pomagające uchodźcom zwracają uwagę, że szczególnie trudna jest sytuacja seniorów. Wielu z nich nie może podjąć pracy ze względu na wiek lub stan zdrowia, a prywatne firmy ubezpieczeniowe często nie oferują polis zdrowotnych osobom powyżej 70. roku życia.

Tymczasem, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, w latach 2022–2024 obywatele Ukrainy wpłacili do systemu ponad 9 mld zł składek zdrowotnych. W tym samym okresie koszt świadczeń udzielonych osobom, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny, wyniósł 2,1 mld zł. W pierwszym roku wojny z publicznej ochrony zdrowia skorzystało blisko 652 tys. Ukraińców. Koszt świadczeń wyniósł ok. 515 mln zł, przy wpływach składkowych sięgających 2,2 mld zł. W 2023 r. liczba pacjentów wzrosła do ponad 802 tys., a koszt leczenia osiągnął blisko 850 mln zł. Wpłaty składkowe przekroczyły wówczas 3 mld zł. W 2024 r. z systemu skorzystało ponad 523 tys. obywateli Ukrainy. Koszt świadczeń wyniósł 747 mln zł, natomiast składki wpłacone do NFZ – 3,79 mld zł.

Najczęściej korzystano z podstawowej opieki zdrowotnej (blisko 178 tys. osób), refundacji leków (ponad 127 tys.) oraz leczenia stomatologicznego (ponad 50 tys.). W 2025 r. koszt leczenia obywateli Ukrainy był niższy niż rok wcześniej i wyniósł ponad 723 mln zł – poinformował NFZ. Ostateczne dane dotyczące wysokości składek za bieżący rok nie są jeszcze znane.

