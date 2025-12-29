Komorowski niweczy narrację Tuska? "Wygadał się"

19 grudnia Rada Europejska (szefowie rządów państw UE) podjęła decyzję polityczną o przyznaniu Ukrainie 90 miliardów euro na lata 2026-27. Unijni przywódcy nie zdecydowali się natomiast na zabranie (nacjonalizację) zamrożonych w Europie – głównie w Belgii – rosyjskich aktywów w wysokości ok. 200-250 miliardów euro.

Pożyczka? W praktyce prawdopodobnie darowizna

Pieniądze dla Ukrainy mają zostać przekazane w formie pożyczki i będą pochodziły z zaciągniętego przez państwa UE wspólnego długu. Społeczeństwa europejskie nie zostały zapytane, czy chcą obciążyć się tym długiem. W przedsięwzięcie nie weszły Węgry, Czechy i Słowacja. Publicysta i dziennikarz "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha wyliczył, że jeśli chodzi o nasz kraj to uśredniając każdy pracujący Polak zapłaci w te dwa lata ok. 2200 zł.

Pożyczka ma być spłacona przez Ukrainę wyłącznie wtedy, gdy uzyska reparacje, co z kolei oznacza, że Rosja musiałaby zostać pokonana w wojnie i przymuszona do wypłacenia. W rzeczywistości pożyczkę spłacać będą zatem europejscy podatnicy. Politycy koalicji rządzącej i część mediów mówią, że to Rosja zapłaci.

Komorowski: Ukraina nie otrzyma żadnych reparacji

W poniedziałek o tę kwestię w Radio Zet prowadząca Beata Lubecka zapytała Bronisława Komorowskiego. – Czy Rosja poniesie jakiekolwiek konsekwencje? Pytam również w kontekście tego, co mówił Donald Tusk przy okazji wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie, że Ukraina będzie oddawać pieniądze, które pożyczy jej UE, jak otrzyma reparacje od Rosji. Jakim cudem – chciała wiedzieć dziennikarka.

Były prezydent odpowiedział bez owijania w bawełnę. – Żadnym cudem. Nie otrzyma żadnych reparacji, otrzyma pewnie wsparcie europejskie – powiedział Komorowski. – Ja to jakoś tak między wierszami, między wypowiedziami prezydenta Trumpa słyszałem, że nawet Putin będzie pomagał Ukrainie. Pewnie będzie ta pomoc polegała na tym, że nie wycofa wojska, być może będzie sprzedawał energię elektryczną Ukrainie za pieniądze europejskie – kontynuował.

Konfederacja: Mówimy to od początku

Polityk Konfederacji Paweł Usiądek zwrócił uwagę, że w istocie były prezydent potwierdził to, przed czym od początku tej sprawy ostrzegało jego ugrupowanie.

"Komorowski się wygadał? Przyznaje to, co mówimy od początku: nie będzie reparacji od Rosji dla Ukrainy, a więc nie będzie też pokrycia niedawnej pożyczki z rosyjskich pieniędzy. Będzie za to zapewne dalsza pomoc z UE, a po wojnie – sprzedaż rosyjskiego gazu Ukrainie za te pieniądze. Więc tak, spłacimy ich pożyczki, sfinansujemy ich wojnę, a później kupimy im energię od Rosji" – napisał, komentując wypowiedź byłego prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej.

