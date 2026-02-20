Ministerstwo zrywa współpracę z muzeum. "Radzi mi, żebym siedziała cicho"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypowiedziało umowę w sprawie współprowadzenia Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Wypowiedzenie oznacza, że od 1 stycznia 2027 r. muzeum pozostanie samorządową instytucją kultury prowadzoną wyłącznie przez Województwo Mazowieckie. "Pełna decyzyjność to pełna odpowiedzialność – również finansowa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będzie finansowało eksperymentów samorządowców na żywych organizmach instytucji kultury" – czytamy w komunikacie resortu.

"Woli kierować się interesem partyjnym"

Głos w sprawie zabrała minister kultury Marta Cienkowska. "Mimo jednoznacznych opinii ekspertów i środowiska literackiego samorząd mazowiecki woli kierować się interesem partyjnym. To postawa głęboko szkodliwa i niszcząca dla wspólnej kultury. Marszałek województwa [Adam Struzik z Polskiego Stronnictwa Ludowego – przy. red.] wystosował do mnie pismo, w którym radzi mi, żebym siedziała cicho, zaś wojewoda mazowiecki [Mariusz Frankowski z Koalicji Obywatelskiej – przy. red.] odmawia działania w tej sprawie" – napisała polityk Polski 2050.

"To działania stojące daleko od współpracy, opisanej stosowną umową. Wobec otwartego łamania zasad i wyczerpania możliwości porozumienia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypowiedziało umowę współprowadzenia Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie" – podkreśliła minister. "Dopóki jestem na tym stanowisku, nie pozwolę na to, żeby jakakolwiek instytucja kultury była dla kogokolwiek łupem wyborczym" – stwierdziła Cienkowska.

Kontrowersje wokół konkursu

Konkurs na dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił we wrześniu 2024 r. Wygrała go Agnieszka Celeda, była szefowa redakcji kulturalnej Polskiego Radia i była dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W drugiej turze głosowania otrzymała jeden głos więcej niż Beata Michalec, warszawska radna klubu Koalicji Obywatelskiej.

Mimo to w styczniu 2025 r. Zarząd Województwa powołał na pełniącą obowiązki dyrektora Michalec. 5 grudnia 2025 r. komisja konkursowa zebrała się ponownie. Nowy konkurs na dyrektora muzeum wygrała Michalec. W ocenie resortu kultury konkurs "budził wątpliwości" już od etapu powołania komisji konkursowej. Ministerstwo nie wyraziło zgody na powołanie Michalec i domagało się rozpisania nowego konkursu.

