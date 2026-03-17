Domański: Rosną koszty prezydenckiego weta wobec SAFE

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt „Polski SAFE 0 proc”., jednak Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie będzie go procedował.

W odpowiedzi na weto prezydenta do ustawy wdrażającej SAFE Rada Ministrów przyjęła w piątek uchwałę w sprawie programu „Polska Zbrojna”.

Domański powołuje się na raport Fitch

We wtorek minister finansów Andrzej Domański zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym powołał się na raport Agencji Fitch. Dokument wskazuje, że przedłużający się impas w kwestii SAFE może zagrozić procesowi wdrażania reform, w szczególności tych ograniczających zadłużenie państwa.

"Uważamy, że politycznie nacechowana debata na temat SAFE odzwierciedla kluczowe wyzwania leżące u podstaw negatywnej perspektywy ratingu Polski na poziomie «A-». Oprócz osłabienia finansów publicznych konfrontacyjne relacje między prezydentem a rządem ograniczają możliwości polityczne i reformatorskie tego ostatniego, zwłaszcza w zakresie konsolidacji fiskalnej" – piszą analitycy.

Domański wykorzystał raport do uderzenia w prezydenta Karola Nawrockiego.

"Rosną koszty prezydenckiego weta wobec SAFE. Przed chwilą agencja ratingowa Fitch opublikowała specjalny raport poświęcony tej decyzji. Analitycy wprost wskazują, że SAFE to niższe koszty finansowania wydatków, a proponowane tzw. „SAFE 0%” to ryzyko i niepewność. Fitch dostrzega blokowanie działań rządu na rzecz poprawy sytuacji budżetowej oraz wskazuje na niepewność wokół roli NBP. Polityczne weto, realne straty" – napisał szef resortu finansów.

