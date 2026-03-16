Wielka reforma Domańskiego wejdzie z opóźnieniem

5 sierpnia ubiegłego roku Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję nowego, dobrowolnego produktu inwestycyjnego –Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), w którym do wysokości 100 tys. zł nie będzie podatku od zysków kapitałowych. Resort zakładał, że w ciągu pierwszych trzech lat do OKI może wpłynąć ok. 100 mld zł. Minister Andrzej Domański zapowiadał, że ustawa wprowadzająca OKI wejdzie w życie w lipcu tego roku. Jak się okazało, jest to już termin obowiązujący.

OKI później niż zakładano

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, powodem opóźnienia we wdrażaniu OKI jest uwzględnienie licznych uwag wskazujących na potrzebę przesunięcia daty wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych. Nowy termin ich wejścia w życie to 1 stycznia 2027 roku.

– Dostaliśmy uwagi, podchodzimy do nich bardzo poważnie. Chcemy, aby to był produkt bardzo dobrze dopracowany, który spełni oczekiwania Polaków i sprawi, że oszczędności będą efektywniej inwestowane. Dla mnie kluczowa jest jakość ostatecznego rozwiązania, a nie sam termin – mówił w lutym Andrzej Domański.

Przypomnijmy, że według założeń MF, OKI będą posiadały kilka cech:

brak podatku Belki przy inwestycjach do 100 000 zł. Powyżej limitu – roczny podatek od aktywów: ok. 0,8 proc. (19 proc. x rentowność obligacji skarbowych),

szerokie możliwości inwestycyjne – w dowolne aktywa dopuszczone do obrotu, fundusze inwestycyjne oraz do 25 tys. zł w lokaty lub obligacje oszczędnościowe,

pełna elastyczność – brak limitu wpłat i możliwość wypłat w dowolnym momencie.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania osobistych kont inwestycyjnych może do nich trafić nawet 100 mld złotych. OKI wzorowane są na szwedzkich kontach ISK, uznawanych za najlepsze w UE rozwiązanie promujące inwestowanie. Dziś z ISK korzysta blisko 4 mln Szwedów, czyli ponad 40 proc. dorosłej populacji. Zgromadzone tam aktywa przekraczają 170 mld euro – to więcej niż łączne aktywa w polskich TFI, OFE i PPK.

