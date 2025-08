Podatek Belki jednak zostaje. Ministerstwo Finansów ma inną propozycję

– Dokonaliśmy przeglądu wszystkich rozwiązań, które funkcjonują w Unii Europejskiej, tworząc nowy produkt inwestycyjny, kładąc nacisk na jego efektywność i zdolność do kreowania majątku dla polskich gospodarstw domowych – mówił minister finansów Andrzej Domański podczas konferencji prasowej we wtorek.

Osobiste Konto Inwestycyjne

– Dlatego proponujemy Osobiste Konto Inwestycyjne. (...) Konto, które zapewni polskim gospodarstwom domowym możliwość efektywnego oszczędzania, efektywnego inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tys. zł – dodał.

Wymienił, że do OKI mogą trafić środki m.in. z akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, ETF-ów, gotówka, lokaty i obligacje oszczędnościowe.

"Część inwestycyjna do 100 tys. zł wartości inwestycji będzie całkowicie zwolniona z podatku. W ramach tej części do 25 tys. zł mogą stanowić oszczędności zgromadzone w lokatach czy obligacjach oszczędnościowych. Powyżej kwoty 100 tys. zł proponujemy niski, stabilny podatek (...) w wysokości poniżej 1 proc. – wskazał minister.

Miało być ograniczenie podatku Belki. Wszystko zostaje po staremu

Domański podkreślił, że OKI jest kontem w pełni dobrowolnym. Poinformował też, że podatek Belki pozostaje w niezmienionej formie, a OKI to będzie osobny produkt.

– To zależy, jak bardzo popularny będzie to produkt, ale szacujemy, że w ciągu pierwszych 3 lat do OKI może wpłynąć ok. 100 mld zł, czyli ok. 2,5 proc. polskiego PKB" – powiedział szef MF pytany, jakie efekty gospodarcze przyniesie produkt.

Ocenił, że realnym terminem wprowadzenia OKI jest połowa 2026 r.

Podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów.

Początkowo stawka podatku wynosiła 20 proc. i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19 proc.

Niespełniona obietnica Domańskiego

W maju ub.r. minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że przygotowywana przez rząd obniżka podatku Belki zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2025 r. Pod koniec listopada ub.r. wyraził nadzieję, że zmiany w podatku Belki zostaną wprowadzone w 2026 r. Podkreślał wówczas, że całkowitej likwidacji podatku od zysków kapitałowych nie będzie. Z kolei pod koniec czerwca br. Domański informował, że decyzję w sprawie zmian w podatku Belki MF ogłosi "w najbliższych dniach".

W sierpniu ub.r. Konfederacja wniosła do Sejmu projekt ustawy dotyczący częściowej likwidacji podatku Belki od 2025 r. Propozycja sprowadza się do zwolnienia dochodów z obligacji Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i wkładów oszczędnościowych do łącznej wysokości 100 tys. zł.