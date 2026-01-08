Kaczyński przecina spekulacje. "Morawiecki nie będzie premierem"

W środę w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii, a więc prezydium komitetu politycznego PiS. Kilka godzin później w jednej z podwarszawskich miejscowości zebrał się na wyjazdowym spotkaniu klub parlamentarny PiS

Wyjazdowe posiedzenie odbyło się w atmosferze wezwań i apeli o jedność całej formacji w nowym roku. – Do jedności prezes Kaczyński wzywał wielokrotnie w trakcie swojego wystąpienia. Jego język był bardzo koncyliacyjny. Padły też apele o to, by unikać dyskusji na Twitterze. Wszystko w imię spójności partii – mówi informator "Rzeczpospolitej". Jarosław Kaczyński kładł również nacisk na aktywność młodszego pokolenia w partii.

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, pytany przez DoRzeczy.pl o to, czy po środowym spotkaniu kierownictwa i po wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego, PiS jest bardziej skonsolidowany niż wcześniej, odpowiedział, że "można powiedzieć, że jesteśmy skonsolidowani, jak nigdy". – Pan prezes Jarosław Kaczyński miał naprawdę znakomite wystąpienie, zarówno na Prezydium Komitetu Politycznego, jak i później na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Dyscyplinujące, ale jednocześnie wiele tłumaczące i wyjaśniające. Nie było głosów przeciwnych panu prezesowi. To pokazuje niepodważalne przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – wyjaśnił.

Ważna zapowiedź Kaczyńskiego

Zarówno posiedzenie PKP, jak i wyjazdowe posiedzenie klubu PiS miały m.in. uspokoić sytuację w formacji i wyciszyć konflikty, które od kilku tygodni dominowały polityczną agendę. Przypomnijmy, że zwolennicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz jego oponenci spierają się o to, w którą stronę powinien iść PiS przed wyborami w 2027 r., jak również o to, kto powinien zostać nowym szefem rządu. Oponenci Morawieckiego optują, by skręcać w prawo, bo ich zdaniem to wśród konserwatywnego elektoratu PiS może złowić największe poparcie. Inaczej na tę sprawę patrzą zwolennicy Morawieckiego, których zdaniem osłabi to PiS. W najostrzejszą fazę spór wewnątrz PiS wszedł w najmniej spodziewanym momencie — tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Według informacji portalu DoRzeczy.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania ścisłego kierownictwa PiS mówił o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, prezes PiS – według naszych informacji – miał wyraźnie powiedzieć, że Mateusz Morawiecki nie stanie ponownie na czele rządu. Chociaż Jarosław Kaczyński mówił o zasługach byłego premiera (m.in. w gospodarce), to jednocześnie ocenił, że nastroje społeczne przesunęły się na prawo, a partia powinna postawić na kogoś innego. Ponadto, prezes PiS wysyłał wyraźne sygnały, że ewentualnym premierem powinien zostać ktoś z młodszego pokolenia. W ostatnim czasie na tzw. giełdzie nazwisk pojawiło się kilku kandydatów, choć najczęściej wymienia się w tym kontekście Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego, Tobiasza Bocheńskiego, czy Zbigniewa Boguckiego.

Co ważne, Jarosław Kaczyński miał zdecydować, że nazwisko potencjalnego premiera powinno zostać ogłoszone w tym roku, aby wokół niego konsolidować partię, jak i prowadzić przyszłoroczną kampanię wyborczą.

Takie decyzje prezesa PiS zapewne nie spodobają się Mateuszowi Morawieckiemu. Współpracownicy byłego premiera twierdzili w ostatnim czasie, że jego partyjni wrogowie "chcą mieć PiS ciasny, ale własny" i zamiast poszerzać bazę elektoratu, obawiają się o swoje pozycje i własny komfort. Według informacji Onetu w tym tygodniu doszło do długiej i burzliwej rozmowy pomiędzy prezesem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Były premier miał wyjść ze spotkania bardzo niezadowolony.