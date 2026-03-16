Tak zmieniło się poparcie partii od wyborów. Dramatyczny wynik PiS

Partia Donalda Tuska utrzymuje największe poparcie wśród partii politycznych w Polsce. Na drugim miejscu niezmiennie znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, a na trzecim – Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Wyniki najnowszego sondażu

Na Koalicję Obywatelską chce w tej chwili głosować 33,1 proc. wyborców. Oznacza to wzrost o 2,4 pkt proc. w porównaniu z wynikiem, jaki KO uzyskała podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 26,3 proc. wskazań, co oznacza spadek aż o 9,1 pkt proc. w porównaniu z wynikiem wyborczym sprzed ponad 2 lat.

Konfederacja uzyskała wynik 13 proc. (wzrost o prawie 6 pkt proc.). Z kolei Konfederacja Korony Polskiej może pochwalić się wynikiem 8,7 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się: Partia Razem z wynikiem 3,7 proc., PSL z 2,8 proc. i Polska 2050 z 2,3 proc.

Zmienne sondaże

Z najnowszego sondażu pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie telewizji wPolsce24 wynika, że najwyższe poparcie wśród badanych uzyskała Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 32 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30 proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, którą popiera 11 proc. ankietowanych.

Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują: Nowa Lewica z poparciem na poziomie 9 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 7 proc. badanych. Pozostałe formacje nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

W nowym sondażu SW Research na zlecenie portalu Onet.pl Polakom zadano pytanie: „Czy uważasz, że Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem PiS na premiera?”.

20,7 proc. pytanych oceniło kandydaturę Przemysława Czarnka pozytywnie. Negatywnie – 56,8 proc.

22,5 proc. uznało, że nie ma zdania na ten temat.

Czytaj też:

"Widzieliście ten sondaż?". Morawiecki wbija szpilę TuskowiCzytaj też:

Polakom zadano jedno pytanie. Tusk ma poważny problem