Skandaliczne słowa posła KO. Mówił o "zneutralizowaniu" prezydenta

Poseł stwierdził, że celem jego ugrupowania będzie "zneutralizowanie toksycznej roli ustrojowej prezydenta Nawrockiego". Słowa te spotkały się z ostrą reakcją polityków PiS.

Dyskusja o sondażu

Punktem wyjścia do dyskusji był najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News. Z badania wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 29,3 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, którą wskazało 13,4 proc. respondentów. Dalej uplasowały się Lewica z poparciem 8,1 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8 proc. Komentując wyniki badania, Zembaczyński podkreślał, że celem KO jest zdobycie takiej większości parlamentarnej, która pozwoliłaby odrzucać prezydenckie weta.

Mocne słowa pod adresem prezydenta

W dalszej części programu poseł KO przeszedł do ostrej krytyki Karola Nawrockiego. – Koncepcja, w której brunatna masa Brauna pod rękę z PiS-em przejmuje władzę w Polsce i wprowadza tę plejadę absurdów, o których mówią na co dzień, czyni z Polski właściwie piekło do życia – stwierdził.

Chwilę później padły słowa, które wywołały największe emocje. – Dlatego będziemy przekonywać, że udział w wyborach to jest walka o to, żeby zneutralizować toksyczną rolę ustrojową prezydenta Nawrockiego, który po prostu nie dorósł do tego urzędu, który jest osobą grającą wyłącznie na konflikt – powiedział Zembaczyński.

Poseł KO kontynuował swoją wypowiedź. – Kiedy zneutralizujemy toksyczną rolę Nawrockiego, będziemy w stanie skutecznie Polskę rozwijać bez tego hamulcowego z pałacu, otoczonego podszeptami z PiS – dodał.

Ostra reakcja posłanki PiS

Na słowa parlamentarzysty KO natychmiast zareagowała obecna w studiu posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko. – To, co pan mówi, to jest skandal. Pan opowiada o prezydencie Rzeczypospolitej, że trzeba go zniwelować. Co to oznacza w pana opinii? – pytała. Polityk PiS nie kryła oburzenia użytym przez Zembaczyńskiego sformułowaniem. – Dla mnie neutralizacja kojarzy się z pewnymi działaniami, które realizowała brunatna policja niemiecka – stwierdziła.

Następnie przypomniała, że Karol Nawrocki został wybrany przez obywateli i podkreślał, że chce kierować się interesem Polski oraz Polaków.

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