Co się dzieje w PiS? Czarnek uchyla rąbka tajemnicy

W środę w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Również w środę w podwarszawskiej miejscowości zebrał się na wyjazdowym spotkaniu klub parlamentarny ugrupowania.

Czarnek: PiS skonsolidowany, jak nigdy

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, pytany przez DoRzeczy.pl o to, czy po wczorajszym spotkaniu kierownictwa i po wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego, PiS jest bardziej skonsolidowany niż wcześniej, odpowiedział, że „można powiedzieć, że jesteśmy skonsolidowani, jak nigdy”.

– Pan prezes Jarosław Kaczyński miał naprawdę znakomite wystąpienie, zarówno na Prezydium Komitetu Politycznego, jak i później na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Dyscyplinujące, ale jednocześnie wiele tłumaczące i wyjaśniające. Nie było głosów przeciwnych panu prezesowi. To pokazuje niepodważalne przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – wyjaśnił.

Kaczyński dyscyplinował polityków

Pytany o to, czy mógł uchylić rąbka tajemnicy, w czym prezes Jarosław Kaczyński dyscyplinował polityków PiS, Przemysław Czarnek odpowiedział, że dyscyplinował w używaniu mediów społecznościowych „w sposób, który byłby zbyt prowokacyjny dla mediów, zwłaszcza nieprzychylnych ugrupowaniom prawicowym”.

– To, że Prawo i Sprawiedliwość jest szerokim ugrupowaniem, wielkim okrętem, na którym są różne stronnictwa, frakcje i są skrzydła, krótko mówiąc, to jest bogactwo naszej partii – dodał.

Podkreślił, że „zawsze będą pewne spory w dyskusjach na temat detali przy wspólnym fundamencie”. – Ale te spory nie mogą się przenosić w następnych wyjściach na zewnątrz w sposób absolutnie nieodpowiedzialny i budzący wrażenie, że jest jakiś rozłam. Bo rozłamu nie ma. Bogactwem Prawo i Sprawiedliwości jest różnica poglądów w niektórych sprawach przy wspólnym fundamencie – wyjaśnił.

Frakcje w PiS pogodzone?

Przemysław Czarnek pytany o to, czy frakcje w PiS są już pogodzone, zwłaszcza frakcja, do której należy on sam z frakcją Mateusza Morawieckiego, odpowiedział, że on sam jest we frakcji pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. – Przytłaczająca większość naszej partii albo wszyscy nawet należą do tej frakcji – dodał.

Dopytywany, czy wszystkie skrzydła w PiS są już pogodzone po środowych wydarzeniach, wiceprezes partii wyjaśnił, że „atmosfera na to wskazywała, zarówno podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego, jak i klubu parlamentarnego, że zrozumienie jest pełne”. – Na wszystkich twarzach to widziałem – stwierdził.

Pytany o pogłoski, jakoby Mateusz Morawiecki chciałby założyć własną partię i czy odniósł wrażenie, że coś może być na rzeczy, Przemysław Czarnek odpowiedział, że absolutnie nie. – Zwłaszcza po wczorajszym spotkaniu żadnego takiego wrażenia mieć nie możemy. Nigdy wcześniej też nie podzielałem poglądów gdzieś w mediach wyczytanych, że oto pan premier Mateusz Morawiecki chciałby jakąś swoją partią założyć. Dla mnie była to absurdalna teza w ogóle od początku, a po wczorajsze posiedzenie klubu i wcześniej Prezydium Komitetu Politycznego, przekreśliło jakiekolwiek plotki w tym zakresie – wyjaśnił.

