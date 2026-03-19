Kierwiński broni senatora PiS: Okazał się być patriotą

PiS zawiesiło w środę senatora Jacka Włosowicza w prawach członka klubu parlamentarnego oraz rozpoczęło procedurę jego usunięcia.

Decyzja władz PiS jest związana z ostatnimi wypowiedziami Włosowicza, który publicznie skrytykował kierunek obrany przez partię. W rozmowie na antenie TVN24 mówił wprost: – Nie do takiej partii wstępowałem.

Sytuacją, która nie wzmocniła jego pozycji w partii była z pewnością także ta, która miała miejsce przy okazji głosowania za przyjęciem ustawy o SAFE. Włosowicz jako jedyny senator PiS sprzeciwił się stanowisku klubu w sprawie unijnego finansowania zbrojeń.

W obronę polityka PiS wziął szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Jeden z senatorów z PiS okazał się być patriotą. Broni modernizacji służb mundurowych. I za to ma być ukarany przez tych, którzy patriotyzm odmieniają przez wszystkie przypadki a kierują się tylko partyjnym interesem. PiS to stan umysłu" – napisał na X Marcin Kierwiński.

"Od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska"

W opublikowanym na portalu X oświadczeniu Bochenek wskazał, że Włosowicz od lat nie jest formalnie członkiem PiS, a jego ostatnie wypowiedzi mają świadczyć o politycznym dystansie wobec ugrupowania. Rzecznik zarzucił senatorowi brak zaangażowania w sprawy, które powinny być priorytetem dla parlamentarzystów, w tym kwestie gospodarcze i sprzeciw wobec wybranych regulacji unijnych.

"Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska. Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie, wtedy gdy dzieje się im krzywda. Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosur-u. Charakterystyczne, że te sprawy pana Senatora nie zajmują" – napisał Bochenek na X, uzasadniając decyzję partii o usunięciu posła ze swoich szeregów.

